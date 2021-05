【映画で学ぶ英語】『ジェントルメン』:ナンパにも使える便利な慣用句any chance

5月7日に劇場公開された映画『ジェントルメン』は、現代のイギリス・ロンドンを舞台にしたアクション・コメディだ。

アメリカからイギリスに渡ってマリファナ・ビジネスで成功したミッキー(マシュー・マコノヒー)が、新聞記者の恐喝や中国人マフィアの買収工作などを切り抜ける姿をテンポよく描いている。

今回はロンドンなどイギリスの英語をたっぷり聞くことのできるこの映画から、婉曲に可能性を尋ねたりナンパにも使えたりする便利な慣用句any chanceを学習しよう。

■映画『ジェントルメン』とは

本作の主人公・ミッキーは、アメリカのトレーラーパークの貧困家庭で育ったが、ローズ奨学制度を利用してオックスフォード大学に留学してきた。大学で裕福な家庭の子女にマリファナを売って大儲けしたミッキーは、そのままイギリスでマリファナ・ビジネスを築き上げる。

しかし世界的にマリファナの合法化が進み、ミッキーはマリファナから手を引いて妻・ロザリンド(ミシェル・ドッカリー)との時間を楽しみたいと思うようになった。大学時代のコネもあって上流社会に顔が利くミッキーは、ユダヤ系アメリカ人の大富豪にマリファナ・ビジネス売却を持ちかける。

ところが、この話を聞きつけた中国人マフィアもミッキーのビジネスを買収したいと圧力をかけてきた。その上、ミッキーに上流社会のパーティーでメンツを潰されたタブロイド紙の編集長が、らつ腕レポーター・フレッチャー(ヒュー・グラント)にミッキーのスキャンダル調査を依頼する。

こうしてミッキーの引退計画は、様々なところで予測不能な連鎖反応を引き起こしていくのだった。

本作はディズニー・アニメの名作を実写化した映画『アラジン』(2019年)で成功を収めたガイ・リッチー監督が、自身のキャリアの原点であるクライム・コメディに回帰した作品だ。

英語学習者にとってはイギリスに住む様々な背景をもつ人たちの英語に触れられるため興味深い。特に本作のナレーターとも言える新聞記者・フレッチャー役を演じるヒュー・グラントは、ロンドン西部で育っている。

彼の軽快で流暢だがどこかいかがわしい雰囲気の漂うセリフに耳を傾けているだけで、本作を観る者はイギリス裏社会を案内されているような錯覚に陥るだろう。

■今回の表現

【Any chance (of… [doing…])?】 …を(…して)もらえる可能性はありますか

今回のダイアログは、ミッキーが女性専用の自動車修理工場を経営する妻・ロザリンドのオフィスを訪れる場面。オフィスで2人きりになり良い雰囲気になったところでの対話だ。

「頭に血が上ったロシア人」とは、レンジローバーの修理が時間通り終わっていないので怒っている客のこと。高そうな服を着て高級SUVを乗り回す若いロシア人女性で、ただ者ではない客だ。

Mickey: I fucking love you, babe.

ミッキー:愛してるぜ。

Rosalind: Course you do.

ロザリンド:当たり前でしょ。

Mickey: Any chance?

ミッキー:これからどうだい?

Rosalind: No, you can wait. I’ve got a red-hot Russki with her finger on the trigger. Gotta deal with it.

ロザリンド:だめ、お預けよ。頭に血が上ったロシア人にピストル突きつけられているのを何とかしなきゃいけないんだから。

Mickey: I don’t mind the two of yous.

ミッキー:お前となら2人でも相手になるよ。

Rosalind: Go on, fuck off.

ロザリンド:まあ、いい加減にしてよ。

■表現解説

今回の表現「any chance」は、相手に婉曲に可能性を尋ねたいときに使える便利な慣用句だ。(Is there) any chance of …の形でofの後に名詞または現在分詞を伴ったり、thatを省略したthat節を伴ったりして用いる。ちなみに文頭のis thereは省くことが多い。

たとえばステーキが食べたいときには、is there any chance of a steak?(ステーキ食べさせてもらえる?)というように用いる。

現在分詞を伴う場合、現在分詞の前にその主語にあたる人称代名詞を置くと意味が明確になる。相手にパーティーに来る可能性を尋ねるときには、any chance of you coming to the party on Saturday?と言うとよい。

Thatを省略したthat節を伴う例文としては、値引きを婉曲に求めるany chace you could give us a discount?という表現をあげておこう。ここでcouldは前回に学習した丁寧な表現としての過去形である。

またany chanceはこの2語だけでバーなどでナンパするときにも使える。1人で座っている人と親しく話したいときに、any chance?と言って話しかけるわけである。

ちなみにこの映画でany chance?はミッキーと妻との間のある種の暗号に使われているようだ。上に紹介した場面に加えて、結末でも強く印象に残るセリフとして使われているので注意されたい。(記事:ベルリン・リポート・記事一覧を見る)