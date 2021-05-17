ハーモニック　年初来安値、今期大幅増益も市場予想下回る／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*13:16JST <6324> ハーモニック 5960 -780
年初来安値。22年3月期の営業利益予想を前期比7.6倍のの66.00億円の黒字と発表している。半導体製造装置向けや産業用ロボット向けの需要が堅調に推移すると見込む。ただ、21年3月期の営業損益は8.65億円の黒字（前期実績1.95億円の赤字）に転換したが、会社計画（10.00億円）を下回った。また、22年3月期は大幅な増益予想だが、市場コンセンサス（90億-100億円の黒字）を下回っていることから売り優勢となっている。《TY》
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