ＵＬＳグループ　大幅に続伸、22年3月期の営業利益予想は12.9％増、年間配当予想は36円に増配／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*11:28JST <3798> ＵＬＳグループ 3195 +289
大幅に続伸。22年3月期の営業利益予想を前期比12.9％増の16.00億円と発表している。コンサルティング事業の供給能力強化と高付加価値化を目指す。年間配当予想は36.00円とし、前期（32.00円）から増配する。21年3月期の営業利益は6.4％増の14.16億円で着地した。金融や建設、製造、サービス業など主要顧客企業からの引き合いが堅調に推移するとともに新規顧客からの引き合いも拡大した。《FA》
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