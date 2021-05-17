フェローテク　大幅に続伸、22年3月期の営業利益予想71.8％増、21年3月期末配当を増額／新興市場スナップショット



*10:59JST <6890> フェローテク 2238 +38

大幅に続伸。22年3月期の営業利益予想を前期比71.8％増の150.00億円と発表している。半導体製造装置メーカーからの強い引き合いがあるため、製造ラインの増設を計画している。また、中国広州に新たな製造装置洗浄工場を建設する。年間配当予想は28.00円。21年3月期の営業利益は45.2％増の87.30億円で着地した。期末配当は、従来予想に記念配当4.00円を加えて18.00円とした。年間では30.00円となる。《FA》