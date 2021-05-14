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ＣＡＩＣＡ　第三者割当による第2回新株予約権(停止要請条項付)の大量行使

2021年5月14日 15:26

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記事提供元：フィスコ


*15:26JST ＣＡＩＣＡ---第三者割当による第2回新株予約権(停止要請条項付)の大量行使
ＣＡＩＣＡ<2315>は13日、同社が2021年5月7日に発行した行使価額修正条項付新株予約権の大量行使について発表した。

2021年5月7日からの交付株式数は1,061,000株、行使された新株予約権の数及び発行総数に対する率は10,610個(発行総数の10.61％)。2021年5月6日時点における未行使の新株予約権の数は100,000個(10,000,000株)、現時点における未行使の新株予約権の数は89,390個(8,939,000株)。《EY》

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