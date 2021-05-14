リバーエレテク　一時ストップ高、今期業績及び配当予想を増額／新興市場スナップショット



*14:52JST <6666> リバーエレテク 1109 +112

一時ストップ高。前日に、21年3月期の決算を発表、営業利益は5.77億円（前期実績0.05億円）で着地。未定としていた期末配当予想を5.00円（前期末実績は無配）とし、復配する。同時に、22年3月期の営業利益予想を前期比46.6％増の8.46億円と発表している。音叉型水晶振動子でスマートフォン向けが好調に推移するほか、無線モジュール向けATカット水晶振動子も車載関連や通信機器での需要増加を見込む。年間配当予想は10.00円（前期は5.00円）としており、これらを好感した買いが集まっている。《TY》