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リバーエレテク　一時ストップ高、今期業績及び配当予想を増額／新興市場スナップショット

2021年5月14日 14:52

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記事提供元：フィスコ


*14:52JST <6666> リバーエレテク 1109 +112
一時ストップ高。前日に、21年3月期の決算を発表、営業利益は5.77億円（前期実績0.05億円）で着地。未定としていた期末配当予想を5.00円（前期末実績は無配）とし、復配する。同時に、22年3月期の営業利益予想を前期比46.6％増の8.46億円と発表している。音叉型水晶振動子でスマートフォン向けが好調に推移するほか、無線モジュール向けATカット水晶振動子も車載関連や通信機器での需要増加を見込む。年間配当予想は10.00円（前期は5.00円）としており、これらを好感した買いが集まっている。《TY》

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