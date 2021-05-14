マクドナルド　大幅反発、第1四半期決算をストレートに好感／新興市場スナップショット



*12:59JST <2702> マクドナルド 5080 +120

大幅反発。21年12月期第1四半期（21年1-3月）の営業利益を前年同期比19.7％増の92.30億円と発表している。テイクアウトやドライブスルー、デリバリーが伸び、利益が拡大した。既存店売上高は22四半期連続のプラス。通期予想は前期比2.3％増の320.00億円で据え置いた。進捗率は28.8％に達しており、第1四半期の好調なスタートが評価されて買いが入っているようだ。《TY》