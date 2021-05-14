マクドナルド　大幅反発、第1四半期決算をストレートに好感／新興市場スナップショット

関連記事
記事提供元：フィスコ
*12:59JST <2702> マクドナルド 5080 +120
大幅反発。21年12月期第1四半期（21年1-3月）の営業利益を前年同期比19.7％増の92.30億円と発表している。テイクアウトやドライブスルー、デリバリーが伸び、利益が拡大した。既存店売上高は22四半期連続のプラス。通期予想は前期比2.3％増の320.00億円で据え置いた。進捗率は28.8％に達しており、第1四半期の好調なスタートが評価されて買いが入っているようだ。《TY》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
国内新興市場の最新ニュース
- ケアネット 一時ストップ高、21年12月期の営業利益予想を上方修正、第1四半期は4.5倍／新興市場スナップショット 5/14 11:01
- リネットジャパン 大幅に4日ぶり反発、21年9月期第2四半期の営業利益3.50億円、進捗率98.6％／新興市場スナップショット 5/14 10:31
- グローバルI 大幅に続伸、21年12月期の営業利益予想を上方修正、市場調査レポートが好調／新興市場スナップショット 5/14 10:10
- JASDAQ平均は3日続落、米株大幅安を受けて投資家心理悪化／JASDAQ市況 5/13 17:04
- マザーズ指数は大幅に8日続落、下値模索続き9カ月ぶり安値／マザーズ市況 5/13 16:34
広告
広告
広告