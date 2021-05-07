

*16:45JST フォーバル---「経営革新等支援機関」として国より認定、中小企業に対して専門性の高い支援を行う

フォーバル<8275>は4月30日、税務、金融及び企業財務に関する専門的知識や支援に係る実務経験が一定レベル以上である「経営革新等支援機関」として国より認定を受けたことを発表。

同社は今回の認定により、事業再構築補助金、事業承継補助金、中小企業経営力強化資金融資事業、経営力強化保証制度など、「経営革新等支援機関」の関与が必要な多くの国の補助事業等を活用することが可能になる。

同社は、今後も中小企業に対して専門性の高い支援を行うため、事業基盤のさらなる強化を図っていくとしている。《ST》