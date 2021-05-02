エンタメ RSS

 

kZmの新曲「叫悲」KMプロデュース、エレクトリカル＆エモーショナルな1曲に

2021年5月2日 17:13

小

中

大

印刷

記事提供元：ファッションプレス

　kZm(カズマ)の新曲「叫悲(さけび)」が、2021年4月30日(金)に配信リリース。

　kZmは、ヒップホップクルー・YENTOWNに所属する日本のラッパー。2018年にアルバム『DIMENSION』でソロデビューを果たし、その後BIMやTohjiといった国内の若手ラッパーたちとのコラボレーションソングでも話題に。2021年には大手レーベル“アトランティック／ワーナー ミュージック ジャパン(Atlantic/Warner Music Japan)”から楽曲「Aquarius Heaven」をリリースするなど更に活動の勢いを増している。

　そんなkZmが新曲「叫悲」をリリース。様々な国内ヒップホップアーティストへの楽曲提供で知られるKMがプロデュースした楽曲となっており、エレクトロの要素も含んだトラックはkZmのボーカルと共にエモーショナルな仕上がりとなっている。

　なお、楽曲リリースと同時にミュージックビデオも公開。こちらも併せてチェックしてみて。

【詳細】
kZm 新曲「叫悲」
リリース日：2021年4月30日(金)

※本記事はファッションプレスニュースから配信されたものです。ファッションプレスでは、ブランド、デザイナー情報、歴史などファッション業界の情報をお届けしています。

関連キーワードコラボレーション

関連記事

スポンサードリンク

音楽の最新ニュース

RSS

もっと見る

» 音楽の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. 鬼滅の刃の映画が全米2位スタート　ロサンゼルスで特別列車も運行中
  2. 稲見萌寧が逆転優勝　女子ゴルフフジサンケイレディス
  3. 映画『ザ・スーサイド・スクワッド』ジェームズ・ガン監督が再構築、10人以上の‟極悪党”が集結
  4. スタジオジブリ映画『アーヤと魔女』初のフル3DCGアニメ、宮﨑駿企画・宮崎吾朗監督
  5. 映画『アオラレ』主演ラッセル・クロウ、“あおり運転”の恐怖を描くアクションスリラー
  1. 鬼滅の刃の映画が全米2位スタート　ロサンゼルスで特別列車も運行中
  2. スタジオジブリ映画『アーヤと魔女』初のフル3DCGアニメ、宮﨑駿企画・宮崎吾朗監督
  3. 世界ラリー選手権第3戦、チーム・トヨタのヤリスWRCがワン・ツー・フィニッシュ
  4. ワコマリア×ディッキーズ“レオパード柄”ショートパンツ、映画『ナイスドリーム』刺繍シャツも
  5. kZmの新曲「叫悲」KMプロデュース、エレクトリカル＆エモーショナルな1曲に
  1. 米津玄師の新曲「Pale Blue」北川景子主演ドラマ『リコカツ』主題歌となるラブソング
  2. 映画『かぐや様は告らせたい～天才たちの恋愛頭脳戦～』続編、キンプリ平野紫耀×橋本環奈が再タッグ
  3. ディズニー映画『ズートピア』限定カフェが東京・大阪・名古屋に
  4. 鬼滅の刃の映画が全米2位スタート　ロサンゼルスで特別列車も運行中
  5. 稲見萌寧が逆転優勝　女子ゴルフフジサンケイレディス

広告

写真で見るニュース

  • アルファード 特別仕様車 S“TYPE GOLD II”（画像: トヨタ自動車の発表資料より）
  • 光イオンを発生させ車内の空気清浄するAirReborn（画像：ガイダンスインターナショナル発表資料より）
  • 新型VEZEL（画像: 本田技研工業の発表資料より）
  • 新型アウディA3シリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • アマゾンを通じた配送サービスのイメージ（アマゾンジャパン発表資料より）
  • Golf Touran（画像: フォルクスワーゲン グループ ジャパンの発表資料より）
  • 世界初公開となったアウディ・Q4 e-tronシリーズ（画像: アウディジャパン発表資料より）
  • 木星
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

5年先まで使える広告代理店的プレゼンテーション術 (52)

オンライン活動が増えたと回答する人が全世代平均で42.5%（画像: 楽天インサイト発表資料より）

コロナ禍で私生活も変化　4割超がオンライン活動「増えた」　楽天インサイト調査

相場展望4月28日　好決算でも売られる銘柄が相次ぎ、膠着感が強い展開に

広告

人気のDVDランキング （ Amazon.co.jp ）

  1. アナと雪の女王2 MovieNEX コンプリート・ケース付き [ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]
  2. スター・ウォーズ/スカイウォーカーの夜明け MovieNEX(SWブラック・パッケージ、アウターケース付き) 初回版[ブルーレイ+DVD+デジタルコピー+MovieNEXワールド] [Blu-ray]
  3. 滝沢歌舞伎ZERO (DVD初回生産限定盤)
  4. 初回生産限定 劇場版『ONE PIECE STAMPEDE』スペシャル・デラックス・エディション [Blu-ray]
  5. 「恋はつづくよどこまでも」Blu-ray BOX