kZmの新曲「叫悲」KMプロデュース、エレクトリカル＆エモーショナルな1曲に

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記事提供元：ファッションプレス
kZm(カズマ)の新曲「叫悲(さけび)」が、2021年4月30日(金)に配信リリース。
kZmは、ヒップホップクルー・YENTOWNに所属する日本のラッパー。2018年にアルバム『DIMENSION』でソロデビューを果たし、その後BIMやTohjiといった国内の若手ラッパーたちとのコラボレーションソングでも話題に。2021年には大手レーベル“アトランティック／ワーナー ミュージック ジャパン(Atlantic/Warner Music Japan)”から楽曲「Aquarius Heaven」をリリースするなど更に活動の勢いを増している。
そんなkZmが新曲「叫悲」をリリース。様々な国内ヒップホップアーティストへの楽曲提供で知られるKMがプロデュースした楽曲となっており、エレクトロの要素も含んだトラックはkZmのボーカルと共にエモーショナルな仕上がりとなっている。
なお、楽曲リリースと同時にミュージックビデオも公開。こちらも併せてチェックしてみて。
【詳細】
kZm 新曲「叫悲」
リリース日：2021年4月30日(金)
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