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USEN-NEXT HOLDINGS　バラエティ豊かなコンテンツを揃えた「USEN Kids」の提供を発表

2021年4月30日 15:24

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記事提供元：フィスコ


*15:24JST USEN-NEXT HOLDINGS---バラエティ豊かなコンテンツを揃えた「USEN Kids」の提供を発表
USEN-NEXT HOLDINGS <9418>は28日、グループ会社のUSENが、Amazon.co.jpで提供している、こども向けサブスクリプションサービス「Amazon Kids+」にオリジナル音楽アプリ「USEN Kids」を提供すると発表した。

「USEN Kids」は、Amazon Kids+向けに開発したこども向けコンテンツを提供する音楽アプリで、AmazonのFireタブレットシリーズで利用が可能となっており、ヒットソングから家族の食事の時間を楽しくするビストロミュージック、寝かしつけのための「羊の数」などのUSENオリジナル楽曲まで、様々なジャンルの音楽を提供している。《ST》

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