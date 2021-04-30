関連記事
記事提供元：フィスコ
*15:24JST USEN-NEXT HOLDINGS---バラエティ豊かなコンテンツを揃えた「USEN Kids」の提供を発表
USEN-NEXT HOLDINGS <9418>は28日、グループ会社のUSENが、Amazon.co.jpで提供している、こども向けサブスクリプションサービス「Amazon Kids+」にオリジナル音楽アプリ「USEN Kids」を提供すると発表した。
「USEN Kids」は、Amazon Kids+向けに開発したこども向けコンテンツを提供する音楽アプリで、AmazonのFireタブレットシリーズで利用が可能となっており、ヒットソングから家族の食事の時間を楽しくするビストロミュージック、寝かしつけのための「羊の数」などのUSENオリジナル楽曲まで、様々なジャンルの音楽を提供している。《ST》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- ハウスドゥ リバースモーゲージの保証事業で京滋信用組合と提携 4/30 15:20
- LeTech Starwood Capital Asia Limited とのパイプライン契約締結 4/30 15:17
- 日電硝 上昇する13週線を支持線とした強いトレンド 4/30 14:59
- ブイキューブ 伸び悩み大幅続落、第1四半期好決算発表も目先の出尽くし感に 4/30 14:56
- 出来高変化率ランキング（14時台）～タムロンなどがランクイン 4/30 14:38
広告
広告
広告