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28日の日本国債市場概況：債券先物は151円32銭で終了

2021年4月28日 17:43

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記事提供元：フィスコ


*17:43JST 28日の日本国債市場概況：債券先物は151円32銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年6月限
寄付151円40銭 高値151円42銭 安値151円32銭 引け151円32銭
売買高総計21789枚

2年 424回 -0.125％
5年 147回 -0.090％
10年 362回 0.095％
20年 176回 0.455％

債券先物6月限は、151円40銭で取引を開始。前日NY市場での米長期金利上昇や本日の日銀の5月国債買入方針の発表を控えて売りが優勢になり、151円42銭から151円32銭まで下げた。財務省の2年債入札の結果は順調だったが買いにつながらず。現物債の取引では、5年債、10年債、20年債が売られ、2年債はもみ合った。

＜米国債概況＞
2年債は0.17％、10年債は1.64％、30年債は2.31％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.21％、英国債は0.82％、オーストラリア10年債は1.72％、NZ10年債は1.60％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・21:30　米・3月卸売在庫速報値（前月比予想：+0.5％、2月：+0.6％）
・21:30　カナダ・2月小売売上高（前月比予想：+4.0％、1月：-1.1％）
・03:00　米連邦公開市場委員会(FOMC)声明発表（政策金利は0.00-0.25％に据え置き予想）
・03:30　パウエル米FRB議長会見
・バイデン米大統領演説（上下両院合同会議）《KK》

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