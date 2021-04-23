NexTone　大幅続伸、著作権管理の委託楽曲数が5万0498曲増加／新興市場スナップショット



*14:05JST <7094> NexTone 3265 +165

大幅続伸。著作権管理を委託された楽曲数が4月1日現在で前年同期比5万0498曲増の22万2049曲になったと発表している。新譜の委託が順調に増えたことに加え、旧譜の管理移管が拡大したことが寄与した。デジタルコンテンツディストリビューション業務の取扱原盤数は、15万2222原盤増加し、77万8681原盤となった。委託楽曲数や取扱原盤数の増加で利益向上が期待できると見た向きが買いを入れているようだ。《TY》