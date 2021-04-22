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日缶　大幅反発、想定以上の収益大幅上方修正でサプライズ強まる

2021年4月22日 14:24

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記事提供元：フィスコ


*14:24JST 日缶---大幅反発、想定以上の収益大幅上方修正でサプライズ強まる
日缶<5905>は大幅反発。21年3月期の収益予想上方修正を前日に発表している。営業利益は従来の1億円から2.1億円、前期比5倍超の水準にまで引き上げている。役員報酬や管理職の給与カット、人件費削減、運賃の減少、業務効率化による経費削減などで収益率が上昇する形になっているもよう。第3四半期累計では前年同期比4.7％増益にとどまっていたため、大幅な上方修正にはサプライズが先行する形に。《ST》

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