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東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ

2021年4月19日 15:30

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記事提供元：フィスコ


*15:30JST 東証業種別ランキング：空運業が下落率トップ
空運業が下落率トップ。そのほか陸運業、不動産業、その他 金融業、鉱業なども下落。一方、海運業が上昇率トップ。そのほか金属製品、ゴム製品、パルプ・紙、ガラス・土石製品なども上昇。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 海運業 ／ 447.52 ／ 1.61
2. 金属製品 ／ 1,424.48 ／ 1.57
3. ゴム製品 ／ 3,225.01 ／ 0.79
4. パルプ・紙 ／ 570.08 ／ 0.75
5. ガラス・土石製品 ／ 1,231.94 ／ 0.74
6. 非鉄金属 ／ 1,068.72 ／ 0.38
7. 電気機器 ／ 3,645.66 ／ 0.32
8. 機械 ／ 2,351.11 ／ 0.32
9. 化学工業 ／ 2,384.52 ／ 0.25
10. 輸送用機器 ／ 3,083.87 ／ 0.15
11. 医薬品 ／ 3,150.7 ／ 0.03
12. 卸売業 ／ 1,778.78 ／ -0.03
13. 精密機器 ／ 9,688.3 ／ -0.11
14. 繊維業 ／ 588.37 ／ -0.21
15. 水産・農林業 ／ 493.86 ／ -0.32
16. 鉄鋼 ／ 444.37 ／ -0.34
17. 銀行業 ／ 143.68 ／ -0.36
18. 情報・通信業 ／ 5,358.67 ／ -0.43
19. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,775.31 ／ -0.45
20. 建設業 ／ 1,198.91 ／ -0.52
21. サービス業 ／ 2,803.64 ／ -0.59
22. 石油・石炭製品 ／ 1,039.62 ／ -0.62
23. 食料品 ／ 1,633.74 ／ -0.65
24. 保険業 ／ 992.52 ／ -0.74
25. 小売業 ／ 1,446.87 ／ -0.86
26. その他製品 ／ 3,817. ／ -1.06
27. 電力・ガス業 ／ 375.47 ／ -1.12
28. 証券業 ／ 404.71 ／ -1.19
29. 鉱業 ／ 226.26 ／ -1.27
30. その他金融業 ／ 689.43 ／ -1.42
31. 不動産業 ／ 1,466.18 ／ -1.46
32. 陸運業 ／ 1,917.02 ／ -1.59
33. 空運業 ／ 186.22 ／ -3.63《FA》

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