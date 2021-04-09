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*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マーチャント、インプレスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月9日 13:34 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1456>*大和２２５ベア 154971 7202.8 2051.54% -0.7%
<6736> サン電子 719800 36040 1897.23% 7.23%
<7831> ウイルコHD 17453700 2113460 725.84% 25.73%
<4763> Ｃ＆Ｒ 726200 97540 644.52% 12.16%
<4978> リプロセル 6135900 842120 628.63% 6.83%
<4448> Chatwork 1187900 206960 473.98% 7.13%
<3697> SHIFT 603900 108220 458.03% 11.13%
<4019> スタメン 147600 27840 430.17% 5.5%
<7513> コジマ 1764000 364340 384.16% 9.26%
<9363> 大運 279900 60100 365.72% 4.39%
<3121>*マーチャント 356700 80900 340.91% 2.08%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 14945 3416.6 337.42% 0.53%
<1595> ＮＺＡＭ Ｊリ 107400 24562 337.26% 0.76%
<9418> USENNEX 1128500 259000 335.71% 12.76%
<3035> KTK 1328800 327360 305.91% 18.96%
<2042> マザーズＥＴＮ 8280 2058 302.33% 0.84%
<4488> AIinside 314800 85360 268.79% 2.4%
<7940>*ウェーブロックHD 365300 99660 266.55% 2.95%
<2788> アップル 610300 167940 263.40% -0.38%
<9624> 長大 76200 21040 262.17% 1.56%
<8165> 千趣会 748300 212040 252.91% 0%
<1459> 楽天２２５ベア 8181783 2449798 233.98% -1.5%
<4406> 新日本理化 1661500 532000 212.31% -3.28%
<9479>*インプレス 800700 257120 211.41% 4.98%
<6982> リード 3058800 1049500 191.45% 3.94%
<8203> MrMaxHD 476400 166280 186.50% 2.16%
<8016> オンワードHD 3031200 1058260 186.43% -3.61%
<8039> 築地魚 48300 17220 180.49% 3.48%
<8095>*イワキ 411900 147600 179.07% 3.62%
<9070>*トナミHD 13800 5100 170.59% 0.19%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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