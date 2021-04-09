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出来高変化率ランキング（13時台）～マーチャント、インプレスなどがランクイン

2021年4月9日 13:56

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記事提供元：フィスコ


*13:56JST 出来高変化率ランキング（13時台）～マーチャント、インプレスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[4月9日　13:34　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1456>*大和２２５ベア 　154971 　7202.8　 2051.54% -0.7%
<6736> サン電子　　　　　 　719800 　36040　 1897.23% 7.23%
<7831> ウイルコHD　　　 　17453700 　2113460　 725.84% 25.73%
<4763> Ｃ＆Ｒ　　　 　726200 　97540　 644.52% 12.16%
<4978> リプロセル　　　　 　6135900 　842120　 628.63% 6.83%
<4448> Chatwork　 　1187900 　206960　 473.98% 7.13%
<3697> SHIFT　　　　 　603900 　108220　 458.03% 11.13%
<4019> スタメン　　　　　 　147600 　27840　 430.17% 5.5%
<7513> コジマ　　　　　　 　1764000 　364340　 384.16% 9.26%
<9363> 大運　　　　　　　 　279900 　60100　 365.72% 4.39%
<3121>*マーチャント　　　 　356700 　80900　 340.91% 2.08%
<1369> ＤＩＡＭ・日経 　14945 　3416.6　 337.42% 0.53%
<1595> ＮＺＡＭ　Ｊリ 　107400 　24562　 337.26% 0.76%
<9418> USENNEX　　 　1128500 　259000　 335.71% 12.76%
<3035> KTK　　　　　　 　1328800 　327360　 305.91% 18.96%
<2042> マザーズＥＴＮ 　8280 　2058　 302.33% 0.84%
<4488> AIinside　 　314800 　85360　 268.79% 2.4%
<7940>*ウェーブロックHD　　　365300 　99660　 266.55% 2.95%
<2788> アップル　　　　　 　610300 　167940　 263.40% -0.38%
<9624> 長大　　　　　　　 　76200 　21040　 262.17% 1.56%
<8165> 千趣会　　　　　　 　748300 　212040　 252.91% 0%
<1459> 楽天２２５ベア　 　8181783 　2449798　 233.98% -1.5%
<4406> 新日本理化　 　1661500 　532000　 212.31% -3.28%
<9479>*インプレス　　　　 　800700 　257120　 211.41% 4.98%
<6982> リード　　　　　　 　3058800 　1049500　 191.45% 3.94%
<8203> MrMaxHD　　 　476400 　166280　 186.50% 2.16%
<8016> オンワードHD　　 　3031200 　1058260　 186.43% -3.61%
<8039> 築地魚　　　　　　 　48300 　17220　 180.49% 3.48%
<8095>*イワキ　　　　　　 　411900 　147600　 179.07% 3.62%
<9070>*トナミHD　　　　 　13800 　5100　 170.59% 0.19%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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