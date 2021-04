Nulbarich2年振りの新アルバム『NEW GRAVITY』全19曲収録、初回盤にはライブ音源も

Nulbarichの新アルバム『NEW GRAVITY』が、2021年4月21日(水)にリリース。

■Nulbarich、約2年振りとなるフルアルバム『NEW GRAVITY』

4月2日(金)に新曲「CHAIN」を配信リリースしたNulbarichが、同月に新アルバム『NEW GRAVITY』をリリース。本作は、前作のアルバム『Blank Envelope』から約2年ぶりとなるフルアルバムとなっており、バラエティに富んだ19曲を2枚のCDに収める。

また、初回限定盤には2020年12月に開催されたNulbarichのオンラインライブ「Nulbarich Live Streaming 2020 (null)」公演の模様を収めた音源が付属。なお、その他収録曲やアートワークの詳細は後日発表予定となっている。

■有観客ワンマンライブも開催

さらに、6月13日(日)には約1年半ぶりの有観客ワンマンライブ「Nulbarich ONE MAN LIVE -IN THE NEW GRAVITY-」を、東京・東京ガーデンシアターで開催。チケットはオフィシャルモバイルサイトにて4月2日(金)より会員を対象とした先行予約を開始し、5月22日(土)より一般発売される予定だ。

【詳細】

Nulbarich 新アルバム『NEW GRAVITY』

リリース日:2021年4月21日(水)

価格:初回限定盤(2CD+LIVE CD) 4,400円(税込)、通常盤(2CD) 3,850円(税込)

※初回限定盤および通常盤共に6月13日(日)東京・東京ガーデンシアター公演チケット先行抽選予約用シリアルナンバー封入。(初回プレス分のみ封入。)

■単独ライブ「Nulbarich ONE MAN LIVE -IN THE NEW GRAVITY-」

開催日:6月13日(日)

開催時間:開場17:00~、開演18:00~

会場:東京・東京ガーデンシアター

料金:VIP指定席 16,500円(税込)、指定席 8,800円(税込)

※チケットは5月22日(土)10:00~より一般発売。オフィシャルモバイルサイトの会員対象先行予約は4月2日(金)から。

※小学生以上有料。大人1名につき未就学児1名無料。但し席が必要な場合は要チケット。※チケット問い合わせ先は、クリエイティブマンプロダクション TEL:03-3499-6669