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日電硝<5214>がランクイン、上半期・通期予想の上方修正を発表

2021年4月2日 11:13

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記事提供元：フィスコ


*11:13JST 日電硝<5214>がランクイン、上半期・通期予想の上方修正を発表
日電硝<5214>がランクイン（9時36分時点）。大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の90億円から110億円、前年同期比41.6％増に、通期では200億円から220億円、前期比24.6％増にそれぞれ上方修正。FPD用ガラスは想定を上回る出荷が続いており、ガラスファイバも自動車向けを中心に出荷が好調なもよう。第1四半期決算前のタイミングでの上方修正を受け、今後さらなる上振れなども想定される状況に。

出来高変化率上位　[4月2日　10:31　現在]（直近5日平均出来高比較）コード 銘柄 出来高 5日平均出来高 出来高変化比率 株価変化率6855 電子材料 982800 241420 307.09% +8.794388 エーアイ 93700 26580 252.52% +6.524880 セルソース 139800 47320 195.44% +14.677965 象印 303300 106900 183.72% +4.713604 川本産業 85000 31940 166.12% +3.066668 プラズマ 95700 40300 137.47% +8.876366 千代建 6400300 2786560 129.68% +4.424014 カラダノート 228300 99740 128.90% +2.387888* 三光合成 293600 133440 120.02% +3.706629 テクノHR 956600 454100 110.66% +6.522158 ＦＲＯＮＴＥＯ 936800 450100 108.13% +2.751489* 高配当50 6123 2989 104.85% +0.422148 ＩＴＭ 171800 87160 97.11% +1.996036 KeePer技 522700 267060 95.72% -9.276264* マルマエ 520900 268200 94.22% +8.046890 フェローテク 1121200 583440 92.17% +3.694055 T&S 160600 83640 92.01% -4.547826* フルヤ金属 41100 22500 82.67% +2.847605 フジコーポ 56600 31300 80.83% -1.026918 アバール 94800 52920 79.14% +2.572559* MXS世界 7272 4103.2 77.23% +1.223823* アクロディア 505000 286940 75.99% +1.475214* 日電硝 1156800 665200 73.90% +4.337717* Vテクノロジー 173500 99980 73.53% +4.837705 ジーエル 52900 30740 72.09% +3.916254 野村マイクロ 528100 310500 70.08% +1.572698 キャンドゥ 121800 72200 68.70% +0.353556* リネットJG 297900 176720 68.57% +3.324058* トヨクモ 58400 34860 67.53% +5.303374 内外テック 59800 35720 67.41% +3.36

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《YN》

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