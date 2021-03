タカヒロミヤシタザソロイスト．×スイコックのサンダル、名作ソファ「マレンコ」の生地にムーンソール

タカヒロミヤシタザソロイスト.(TAKAHIROMIYASHITATheSoloist.)とスイコック(SUICOKE)が初コラボレーション。ユニセックスサンダルが、2021年3月20日(土)より、タカヒロミヤシタザソロイスト.直営店、取扱店舗などで販売される。

■名作ソファ「マレンコ」のファブリックを採用

タカヒロミヤシタザソロイスト.といえば、イタリアの巨匠マリオ・マレンコによる名作ソファ「マレンコ」にオリジナルスタンプを施した特別アイテムが発売されたことでも話題。スイコックとのコラボレーションサンダルにも、この「マレンコ」のファブリックを採用した。また、ソファと同様に、タカヒロミヤシタザソロイスト.のオリジナルスタンプ「john doe(s)」「jane doe(s)」を施している。

■スライダー&ストラップタイプの2型

シルエットは、医療用のミリタリスリッパからインスピレーションを得たアッパーと、ムーンシェイプのソールを組み合わせたデザインが特徴。スライダータイプと、ストラップタイプの2型が揃う。スイコックのサンダルならではの、快適な履き心地も魅力だ。

【詳細】

タカヒロミヤシタザソロイスト.× スイコック

発売日:2021年3月20日(土)

展開店舗:タカヒロミヤシタザソロイスト.直営店、取扱店舗、スイコックウェブショップ

・moonshaped slider. -john doe(s) / jane doe(s)- 44,990円(税込)

・moonshaped strap sandal. -john doe(s) / jane doe(s)- 46,090円(税込)

カラー:ナチュラル

サイズ:6-11(US MENS SIZE)/ユニセックス

【問い合わせ先】

タカヒロミヤシタザソロイスト.青山

TEL:03-6805-1989