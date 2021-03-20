

*01:40JST NY外為：加ドル買い再燃、NY原油先物60ドル台回復

NY外為市場でカナダドルは原油価格の反発に伴い買いが再燃した。NY原油先物は60ドル台を回復。ドル・カナダは朝方1.2548カナダドルまで上昇後、1.2500-05カナダドルまで反落した。カナダ円は86円81銭の安値から87円00-05銭まで反発した。

NY原油先物は、再びロックダウン入りする欧州経済の回復が遅れる可能性が強まったため需要増加期待を受けた買いが後退し、一時60ドルを割り込んでいた。《KY》