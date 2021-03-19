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【M&A速報：2021/03/19（2）】商船三井、液化CO2船の船舶管理業を手がけるノルウェーLS社に出資

2021年3月19日 16:48

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記事提供元：フィスコ


*16:48JST 【M&A速報：2021/03/19（2）】商船三井、液化CO2船の船舶管理業を手がけるノルウェーLS社に出資
■商船三井<9104>、液化CO2船の船舶管理業を手がけるノルウェーLarvik Shipping社に出資

■ECサイト運営のAiner、Holydayから漢方ハーブブランド「danro」事業を承継

■占い関連サービス提供のザッパラス<3770>、旅行事業子会社PINKの全保有株式を譲渡

■ふくおかFG<8354>、投資専門子会社「FFG成長投資」を21年4月に設立

■オリエンタルランド・イノベーションズ、ホテルのD2Cブランド「ノット・ア・ホテル」展開のNOT A HOTELに出資

■KIBOW社会投資ファンド2号、障がい者等によるAI学習データ作成を手がけるバオバブに出資

■ワークスアプリケーションズ、持株会社体制に移行

■塗料業界特化でSaaS開発をするPaintnote、資金調達を実施

■天昇電気工業<6776>、竜舞プラスチックの株式取得に関する基本合意書を締結

■ENECHANGE<4169>、英国子会社SMAP ENERGYに追加出資し完全子会社化

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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