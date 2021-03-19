関連記事
記事提供元：フィスコ
*16:48JST 【M&A速報：2021/03/19（2）】商船三井、液化CO2船の船舶管理業を手がけるノルウェーLS社に出資
■商船三井<9104>、液化CO2船の船舶管理業を手がけるノルウェーLarvik Shipping社に出資
■ECサイト運営のAiner、Holydayから漢方ハーブブランド「danro」事業を承継
■占い関連サービス提供のザッパラス<3770>、旅行事業子会社PINKの全保有株式を譲渡
■ふくおかFG<8354>、投資専門子会社「FFG成長投資」を21年4月に設立
■オリエンタルランド・イノベーションズ、ホテルのD2Cブランド「ノット・ア・ホテル」展開のNOT A HOTELに出資
■KIBOW社会投資ファンド2号、障がい者等によるAI学習データ作成を手がけるバオバブに出資
■ワークスアプリケーションズ、持株会社体制に移行
■塗料業界特化でSaaS開発をするPaintnote、資金調達を実施
■天昇電気工業<6776>、竜舞プラスチックの株式取得に関する基本合意書を締結
■ENECHANGE<4169>、英国子会社SMAP ENERGYに追加出資し完全子会社化
【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- 日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は大幅反落、ファーストリテとソフトバンクGの2銘柄で約267円分押し下げ 3/19 16:53
- 日銀、日経平均型の「買い」を撤廃と伝えられる、一時日経平均595円安 3/19 15:21
- アンジェスは新型コロナ治療薬の共同開発に注目集まり戻り高値に進む 3/19 15:20
- アクリートが急伸、「LINEでの行政サービス停止」など受け代替需要の思惑 3/19 15:20
- 日テレHD 大幅続伸、業績上方修正や相対的出遅れ感などで国内証券が格上げ 3/19 15:15
広告
広告
広告