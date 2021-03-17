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綿半HDは法人向けネット通販サイト「わたプロ」が注目され一段と出直り強める

2021年3月17日 14:27

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■建築資材や事務用品、家電商品をおトクに仕入れ

　綿半ホールディングス(綿半HD)<3199>(東1)は3月17日、一段と出直りを強め、前引けにかけて1381円(35円高)まで値上がりし、後場も13時を過ぎて1375円(29円高)前後で強い推移を続けている。

　16日午後、グループの綿半ドットコムが法人向けに建設資材や事務用品、家電商品を低価格で提供するネット通販サイト「わたプロ」を開始したと発表し、注目集中となった。「わたプロ」は、建築資材や事務用品、家電商品をお買得に仕入れができる通販サイト。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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