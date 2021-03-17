

*14:07JST リゾートトラ---反落、ホテルの減損計上で純損益は赤字見通しに下方修正

リゾートトラ<4681>は反落。前日に業績予想の修正を発表、営業利益は従来の110億円から125億円、前期比7.3％増に増額。ただ、第3四半期累計で前年同期比39.1％増のたため、上方修正インパクトは限定的のもよう。一方、純損益は62億円の黒字から114億円の赤字に下方修正。一般向けホテルの減損を計上することが要因。同時に、がんを早期に発見するマイクロ RNA検出技術の有効性を検証する共同研究契約を東芝と締結としているが、プラス反応は限定的。《ST》