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3/17の強弱材料

2021年3月17日 08:09

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記事提供元：フィスコ


*08:09JST 3/17
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29921.09、+154.12）
・ナスダック総合指数は上昇（13471.57、+11.86）
・SOX指数は上昇（3070.32、+38.27）
・VIX指数は低下（19.79、-0.24）
・日銀のETF購入
・海外コロナワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・NYダウは下落（32825.95、-127.51）
・シカゴ日経225先物は下落（29700、大阪比-20）
・1ドル109円00-10銭
・米原油先物は下落（64.80、-0.59）
・米長期金利は上昇
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・貿易統計（2月）
・日銀資金循環統計速報（10-12月）
・訪日外国人客数（2月）
・国債買いオペ
・日本証券業協会の鈴木会長が会見
・自動車など春闘集中回答日
・ユーロ圏新車販売台数（2月）
・ユーロ圏消費者物価指数（CPI）（2月）
・米住宅着工件数（2月）
・米住宅建設許可件数（2月）
・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表
・パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が記者会見《ST》

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