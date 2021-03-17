

*08:09JST 3/17

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29921.09、+154.12）

・ナスダック総合指数は上昇（13471.57、+11.86）

・SOX指数は上昇（3070.32、+38.27）

・VIX指数は低下（19.79、-0.24）

・日銀のETF購入

・海外コロナワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・NYダウは下落（32825.95、-127.51）

・シカゴ日経225先物は下落（29700、大阪比-20）

・1ドル109円00-10銭

・米原油先物は下落（64.80、-0.59）

・米長期金利は上昇

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・貿易統計（2月）

・日銀資金循環統計速報（10-12月）

・訪日外国人客数（2月）

・国債買いオペ

・日本証券業協会の鈴木会長が会見

・自動車など春闘集中回答日

・ユーロ圏新車販売台数（2月）

・ユーロ圏消費者物価指数（CPI）（2月）

・米住宅着工件数（2月）

・米住宅建設許可件数（2月）

・米連邦公開市場委員会（FOMC）が政策金利発表

・パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長が記者会見《ST》