

*05:58JST 米国株式市場はまちまち、小売売上高の予想以上の悪化に警戒（16日）

「シカゴ日経平均先物（ＣＭＥ）」（16日）

JUN21

Ｏ 29695（ドル建て）

Ｈ 29890

Ｌ 29600

Ｃ 29725 大証比+5（イブニング比+55）

Vol 3840



JUN21

Ｏ 29660（円建て）

Ｈ 29860

Ｌ 29570

Ｃ 29700 大証比-20（イブニング比+30）

Vol 22737

「米国預託証券概況（ＡＤＲ）」（16日）

トヨタ<7203>、ソニー<6758>、ファーストリテイ<9983>、任天堂<7974>、富士通<6702>、

ＴＤＫ<6762>が堅調。半面、ファナック<6954>、ソフトバンクG<9984>、三井住友<8316>、

エーザイ<4523>が冴えないなど、対東証比較（1ドル109.01円換算）で高安まちまち。

コード 銘柄名 終値 前日比 日本円換算価格 日本終値比

7203 （TM） トヨタ 152.10 -0.80 8290 21

6954 （FANUY） ファナック 24.91 0.01 27150 -30

9984 （SFTBY） ソフトバンクＧ 48.60 0.81 10596 -24

6758 （SNE） ソニー 106.56 1.17 11616 31

9432 （NTTYY） NTT 26.33 0.21 2870 -9.5

9983 （FRCOY） ファーストリテイ 87.37 -0.17 95242 52

7974 （NTDOY） 任天堂 73.26 2.08 63889 249

8306 （MUFG） 三菱ＵＦＪ 5.62 -0.05 613 -1.5

7267 （HMC） ホンダ 30.57 0.03 3332 -5

6902 （DNZOY） デンソー 33.78 0.01 7365 -8

8316 （SMFG） 三井住友 7.42 -0.16 4044 -40

8001 （ITOCY） 伊藤忠 64.77 0.11 3530 5

7741 （HOCPY） ＨＯＹＡ 116.60 3.42 12711 -14

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.05 -0.01 1662 28.5

8031 （MITSY） 三井物 433.91 -4.39 2365 -11.5

8766 （TKOMY） 東京海上ＨＤ 50.20 -0.78 5472 -38

6503 （MIELY） 三菱電 31.77 -0.19 1732 -12.5

6301 （KMTUY） コマツ 31.79 -0.03 3465 -10

6702 （FJTSY） 富士通 29.67 0.03 16172 57

4901 （FUJIY） 富士フイルム 59.07 0.38 6439 6

4911 （SSDOY） 資生堂 74.72 0.40 8145 12

7733 （OCPNY） オリンパス 21.75 -0.42 2371 10

7751 （CAJ） キヤノン 21.90 -0.01 2387 8.5

5108 （BRDCY） ブリヂストン 20.10 -0.08 4382 -9

8267 （AONNY） イオン 29.82 0.60 3250 5

8802 （MITEY） 菱地所 17.65 0.33 1924 -3

7201 （NSANY） 日産自 11.18 -0.15 609 3.6

8591 （IX） オリックス 86.70 -0.25 1890 0.5

9735 （SOMLY） セコム 22.20 0.07 9680 -14

4523 （ESALY） エーザイ 69.37 1.65 7562 -26

1925 （DWAHY） 大和ハウス 30.68 0.42 3344 -13

8604 （NMR） 野村ＨＤ 6.21 -0.05 677 5.1

6723 （RNECY） ルネサス 5.62 0.10 1225 -6

6762 （TTDKY） ＴＤＫ 144.30 4.39 15730 60

8053 （SSUMY） 住友商 14.94 -0.06 1629 12

2503 （KNBWY） キリン 19.78 0.16 2156 -1

6645 （OMRNY） オムロン 81.20 0.60 8852 2

3407 （AHKSY） 旭化成 23.61 0.12 1287 -1.5

7270 （FUJHY） SUBARU 9.93 -0.06 2165 -21

8002 （MARUY） 丸紅 84.99 1.01 926 -1.7

1928 （SKHSY） 積水ハウス 20.80 0.23 2267 -2

8309 （SUTNY） 三井トラスト 3.59 -0.01 3913 20

6988 （NDEKY） 日東電 43.36 -0.09 9453 3

9202 （ALNPY） ＡＮＡ 5.05 0.05 2753 -10

6586 （MKTAY） マキタ 42.59 -0.90 4643 18

2802 （AJINY） 味の素 21.46 0.14 2339 22

6479 （MNBEY） ミネベア 53.10 0.54 2894 72

3402 （TRYIY） 東レ 13.53 -0.06 737 -1.3

6753 （SHCAY） シャープ 4.20 0.02 1831 -2

5201 （ASGLY） ＡＧＣ 7.94 0.04 4328 -2

（時価総額上位50位、1ドル109.01円換算）



「ＡＤＲ上昇率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

6479 （MNBEY） ミネベア 53.10 2894 72 2.55

5631 （JPSWY） 日製鋼 12.03 2623 62 2.42

8411 （MFG） みずほＦＧ 3.05 1662 28.5 1.74

6448 （BRTHY） ブラザー 45.86 2500 34 1.38

2802 （AJINY） 味の素 21.46 2339 22 0.95

「ＡＤＲ下落率上位5銘柄」（16日）

コード 銘柄名 終値 日本円換算価格 日本終値比 （％）

8303 （SKLKY） 新生銀 3.43 1870 -57 -2.96

7202 （ISUZY） いすゞ 10.25 1117 -13 -1.15

8316 （SMFG） 三井住友 7.42 4044 -40 -0.98

7270 （FUJHY） SUBARU 9.93 2165 -21 -0.96

7012 （KWHIY） 川重 10.18 2773 -23 -0.82



「米国株式市場概況」（16日）

ＮＹＤＯＷ

終値：32825.95 前日比：-127.51

始値：32966.75 高値：32966.75 安値：32778.23

年初来高値：30116.51 年初来安値：18213.65

前年最高値：19987.63 前年最安値：15450.56

Ｎａｓｄａｑ

終値：13471.57 前日比：11.86

始値：13523.17 高値：13620.71 安値：13397.08

年初来高値：12439.02 年初来安値：6457.13

前年最高値：5512.37 前年最安値：4209.76

Ｓ＆Ｐ５００

終値：3962.71 前日比：-6.23

始値：3973.59 高値：3981.04 安値：3953.44

年初来高値：3682.73 年初来安値：2191.86

前年最高値：2277.53 前年最安値：1810.10

米30年国債 2.38％ 米10年国債 1.621％



米国株式市場はまちまち。ダウ平均は127.51ドル安の32825.95ドル、ナスダックは11.86ポ

イント高の13471.57で取引を終了した。2月小売売上高や鉱工業生産、住宅市場指数が軒並み

予想を下回ったため寄り付き後、下落した。連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え

ていることや、連日で史上最高値を更新したのち、利益確定売りも目立ちダウは終日軟調に推

移。一方で、長期金利の低下を好感し、ハイテク株は上昇した。セクター別では、半導体・同

製造装置、メディア・娯楽が上昇した一方、エネルギーや自動車・自動車部品は下落した。

バイオのモデルナ（MRNA）は子供向け新型コロナウイルスワクチンの治験を開始すると発表

し、上昇。コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）や携帯端末のアップル（AAPL）はア

ナリストによる投資判断引き上げや目標株価引き上げを受けて、それぞれ上昇した。一方、化

粧品小売りのアルタ・ビューティー（ULTA）はアナリストの投資判断引き下げが嫌気され、

下落。電動トラックメーカーのニコラ（NKLA）は株式発行による資金調達計画を発表し、下

落した。

株式投資家の恐怖心理の度合いを示す指数、VIX指数は20割れで終了した。

Horiko Capital Management LLC《FA》