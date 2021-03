*09:32JST サインポスト---TOUCH TO GO とファミリーマートが資本業務提携

サインポスト<3996>は9日、JR東日本スタートアップと設立している合弁会社TOUCH TO GOが、ファミリーマートと資本業務提携契約を締結したと発表した。また同社が開発した無人決済システムを活用した「ファミマ!!サピアタワー/S 店」が3月31日にオープンするとしている。

TOUCH TO GOとファミリーマートは、TOUCH TO GOが開発した無人決済システム「TTG-SENSE」を活用した店舗の実用化を目指して2020年11月に業務提携している。その後、両社の経営資源を相互に活用することにより既存店舗の省人化及びマイクロマーケットへの事業領域拡大の実現を通じて、共に企業価値向上を図ることを目的に、今般の資本業務提携に至ったとしている。

TOUCH TO GOの無人決済システムは、現在、高輪ゲートウェイ駅内の「TOUCH TO GO」と「KINOKUNIYA Sutto 目白店」で稼働している。