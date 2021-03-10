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今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、米消費者物価コア指数、米財政収支など

2021年3月10日 06:30

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記事提供元：フィスコ


*06:30JST 今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、米消費者物価コア指数、米財政収支など
＜国内＞


予定なし


＜海外＞
10:30　中・消費者物価指数(2月)　-0.3％　-0.3％
10:30　中・生産者物価指数(2月)　1.4％　0.3％
16:00　トルコ・失業率(12月)　　12.9％
20:00　ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(3月)　　1.92％
22:30　米・消費者物価コア指数(2月)　1.3％　1.4％
24:00　加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表　0.25％　0.25％
28:00　米・財政収支(2月)　　-1628億ドル


注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》

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