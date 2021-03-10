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記事提供元：フィスコ
*06:30JST 今日の注目スケジュール：中生産者物価指数、米消費者物価コア指数、米財政収支など
＜国内＞
予定なし
＜海外＞
10:30 中・消費者物価指数(2月) -0.3％ -0.3％
10:30 中・生産者物価指数(2月) 1.4％ 0.3％
16:00 トルコ・失業率(12月) 12.9％
20:00 ブ・FGVインフレ率(IGP-M、1次プレビュー)(3月) 1.92％
22:30 米・消費者物価コア指数(2月) 1.3％ 1.4％
24:00 加・カナダ銀行(中央銀行)が政策金利発表 0.25％ 0.25％
28:00 米・財政収支(2月) -1628億ドル
注：数値は市場コンセンサス、前回数値《FA》
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