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記事提供元：フィスコ
*08:25JST 3/2
[強弱材料]
強気材料
・日経平均は上昇（29663.50、+697.49）
・NYダウは上昇（31535.51、+603.14）
・ナスダック総合指数は上昇（13588.83、+396.48）
・シカゴ日経225先物は上昇（29900、大阪比+320）
・1ドル106円70-80銭
・SOX指数は上昇（3169.11、+101.48）
・VIX指数は低下（23.35、-4.60）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化
弱気材料
・米原油先物は下落（60.64、-0.86）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題
留意事項
・有効求人倍率（1月）
・失業率（1月）
・法人企業統計（10-12月）
・マネタリーベース（2月）
・日銀営業毎旬報告（2月28日現在）
・国内ユニクロ売上高（2月）
・独失業率（2月）
・ユーロ圏消費者物価指数（2月）
・カナダ国内総生産（GDP）（10-12月）《ST》
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