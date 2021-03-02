

*08:25JST 3/2

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（29663.50、+697.49）

・NYダウは上昇（31535.51、+603.14）

・ナスダック総合指数は上昇（13588.83、+396.48）

・シカゴ日経225先物は上昇（29900、大阪比+320）

・1ドル106円70-80銭

・SOX指数は上昇（3169.11、+101.48）

・VIX指数は低下（23.35、-4.60）

・米長期金利は低下

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・米原油先物は下落（60.64、-0.86）

・コロナ変異種の拡大

・米中対立再燃への懸念

・総務官僚接待問題

留意事項

・有効求人倍率（1月）

・失業率（1月）

・法人企業統計（10-12月）

・マネタリーベース（2月）

・日銀営業毎旬報告（2月28日現在）

・国内ユニクロ売上高（2月）

・独失業率（2月）

・ユーロ圏消費者物価指数（2月）

・カナダ国内総生産（GDP）（10-12月）《ST》