マーケット RSS

 

3/2の強弱材料

2021年3月2日 08:25

小

中

大

印刷

記事提供元：フィスコ


*08:25JST 3/2
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（29663.50、+697.49）
・NYダウは上昇（31535.51、+603.14）
・ナスダック総合指数は上昇（13588.83、+396.48）
・シカゴ日経225先物は上昇（29900、大阪比+320）
・1ドル106円70-80銭
・SOX指数は上昇（3169.11、+101.48）
・VIX指数は低下（23.35、-4.60）
・米長期金利は低下
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・米原油先物は下落（60.64、-0.86）
・コロナ変異種の拡大
・米中対立再燃への懸念
・総務官僚接待問題

留意事項
・有効求人倍率（1月）
・失業率（1月）
・法人企業統計（10-12月）
・マネタリーベース（2月）
・日銀営業毎旬報告（2月28日現在）
・国内ユニクロ売上高（2月）
・独失業率（2月）
・ユーロ圏消費者物価指数（2月）
・カナダ国内総生産（GDP）（10-12月）《ST》

関連記事

スポンサードリンク

マーケットの話題の最新ニュース

RSS

もっと見る

» マーケットの話題の最新ニュースをもっと見る

広告

財経アクセスランキング

  1. コロナバブルが弾けた? 冷や水を浴びせた米長期金利上昇による悪いインフレ懸念　前編
  2. NY原油：続落で60.64ドル、一時60ドルを下回る
  3. 相場展望3月1日号　バイデン政権政策は長期金利2%超(悪い金利上昇)を招き、米株価▲10～▲20%下落か?
  4. コロナバブルが弾けた? 冷や水を浴びせた米長期金利上昇による悪いインフレ懸念　後編
  5. NY金は1750～1850ドルにレンジを切り下げへ　サンワード貿易の陳氏（花田浩菜）
  1. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円
  2. ビットコイン急落に見えたリスク
  3. NY原油：大幅反落、株安やドル高を嫌気
  4. 米国株式市場見通し：金利高への脅威がくすぶり慎重な展開
  5. 為替週間見通し：下げ渋りか、安全逃避的なドル買い継続も
  1. 不二精機が急伸、ワクチン注射器のせいで接種6回から5回に減と伝わり一時ストップ高
  2. ADR日本株ランキング～ソフトバンクGなど全般堅調、シカゴは大阪比25円高の29435円
  3. ADR日本株ランキング～ファナックなど全般冴えない、シカゴは大阪比175円安の29995円
  4. ADR日本株ランキング～高安まちまち、シカゴは大阪比90円安の29410円
  5. NY原油：続落、石油精製施設閉鎖の影響強まる

広告

写真で見るニュース

  • Audi Q2。画像は欧州仕様（画像: アウディ・ジャパンの発表資料より）
  • マイルドハイブリッド搭載が決まったBMW・X7 xDrive40d（画像: BMWジャパン発表資料より）
  • Photo：日本自動車工業会　豊田会長から550万人への年頭メッセージの冒頭部分
  • ルノー・トゥインゴ バイブス（画像: ルノー・ジャポン発表資料より）
  • マクラーレン・アルトゥーラ（画像: マクラーレン・オートモーティブ発表資料より）
  • 新型「アウトランダー」（画像: 三菱自動車工業の発表資料より）
 

広告

ピックアップ 注目ニュース

相場展望3月1日号　バイデン政権政策は長期金利2%超(悪い金利上昇)を招き、米株価▲10～▲20%下落か?

コロナバブルが弾けた? 冷や水を浴びせた米長期金利上昇による悪いインフレ懸念　後編

研究の概要（画像: 京都大学の発表資料より）

抗がん剤による末梢神経障害のメカニズム解明　予防・治療に期待　京大

広告

投資読み物の人気ランキング （Amazon.co.jp）

  1. 漫画 バビロン大富豪の教え 「お金」と「幸せ」を生み出す五つの黄金法則
  2. 改訂版 金持ち父さん 貧乏父さん:アメリカの金持ちが教えてくれるお金の哲学 (単行本)
  3. デイトレード
  4. LIFE SHIFT(ライフ・シフト)
  5. 99%の人が気づいていないお金の正体