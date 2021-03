クリーク・アンド・リバー社の子会社は大人気RPGシリーズ最新作『ブレイブリーデフォルトⅡ』を開発

■スクウェア・エニックスから発売

クリーク・アンド・リバー社<4763>(東1)のゲーム分野の子会社・クレイテックワークス(CTW)が開発するNintendo Switch用RPG『ブレイブリーデフォルトⅡ』が、2月26日(金)に株式会社スクウェア・エニックスから発売された。

■『ブレイブリーデフォルトⅡ』概要

『ブレイブリーデフォルトⅡ』は「ブレイブリー」シリーズや「OCTOPATH TRAVELER(オクトパストラベラー)」の開発陣によるシリーズ完全新作RPG。クリスタルに導かれた新たな4人の光の戦士たちが、それぞれの使命と目的を果たすため共に旅に出る。バトルでは、「ブレイブ(ターンの前借り)」と「デフォルト(ターンの貯金)」でターンを制御する戦略的なバトルシステムが好評を博しており、今作でも採用される。楽曲は、「ブレイブリーデフォルト」を手掛けたRevo(Sound Horizon/ Linked Horizon)氏が、引き続き今作も担当する。

「ブレイブリー」シリーズとしては、2012年にシリーズ1作目となる「ブレイブリーデフォルト フライングフェアリー」が発売された。その後「ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル」、「ブレイブリーセカンド エンドレイヤー」が続編として発売され、シリーズを通じて王道ファンタジーRPGとしての世界観が好評を博し、シリーズの全世界累計出荷・ダウンロード販売本数は240万本を突破(2020年6月末時点)している。

<商品概要>logo_2.png タイトル:ブレイブリーデフォルトⅡ 対応機種:Nintendo Switch ジャンル:RPG 配信日:2021年2月26日(金) 希望小売価格:パッケージ版/ダウンロード版...6,800円(税別) CERO:審査予定 開発:株式会社クレイテックワークス 公式サイト:https://www.jp.square-enix.com/bd2/ 公式Twitter:https://twitter.com/BDFF_OFFICIAL 権利表記:© 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved. ※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。 (情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

