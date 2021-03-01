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記事提供元：フィスコ
*11:12JST 学研HD---大幅反落、公募・売出実施による希薄化や需給悪化を懸念
学研HD<9470>は大幅反落。公募増資などで最大で93億円を調達すると発表している。143万5000株の公募増資、400万株の自己株処分による売出、81万5000株のオーバーアロットメントによる売出を実施する。調達資金はサービス付き高齢者向け住宅事業へ投資するなど医療福祉事業の強化、M&Aや借入金の返済などにも充てるようだ。公募売出株数の合計株数は最大で625万株となり、自社株を除いた発行済み株式数の16.8％に当たる。《ST》
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