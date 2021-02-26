

*11:20JST 四国電力---続落、業績下方修正も想定線で下げ幅は小幅にとどまる

四国電力<9507>は続落。前日に業績予想修正を発表している。経常利益は従来予想の100億円から30億円、前期比89.3％減益にまで下方修正している。1月の寒波による需給ひっ迫、卸電力取引市場の価格高騰による影響などが背景。地合いの悪化も加わり売り先行となっているが、下振れは想定線であり、配当予想も据え置きであることから、悪材料出尽くし感も台頭、下げ幅は小幅にとどまっている。《ST》