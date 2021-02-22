ＷＡＣＵＬ　初値4645円、公開価格の4.4倍、デジタルマーケティングプラットフォームなど提供／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*14:29JST <4173> ＷＡＣＵＬ 4150 -
公開価格（1050円）の約4.4倍となる4645円で初値を付けた。19日に上場したが、取引が成立しなかった。会社設立は10年9月27日。デジタルマーケティングのPDCAプラットフォーム「AIアナリスト・シリーズ」や「DXコンサルティング」のほか、顧客企業のデジタルトランスフォーメーションなどを手掛ける。22年2月期の営業損益予想は前期比240.1％増の2.29億円の黒字、21年2月期は0.67億円の黒字（前期実績は1.40億円の赤字）を見込む。《FA》
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