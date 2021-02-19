関連記事
*17:35JST 19日の日本国債市場概況：債券先物は151円19銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円24銭 高値151円28銭 安値151円13銭 引け151円19銭
売買高総計27617枚
2年 421回 -0.115％
5年 146回 -0.075％
10年 361回 0.105％
20年 175回 0.495％
債券先物3月限は、151円24銭で取引を開始。米長期金利の上昇や日銀の3月政策点検への警戒感から売りが優勢になり、151円28銭から151円13銭まで下げた。現物債の取引では全年限が売られた。
＜米国債概況＞
2年債は0.10％、10年債は1.29％、30年債は2.08％近辺で推移。
債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）
＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.33％、英国債は0.63％、オーストラリア10年債は1.42％、NZ10年債は1.48％。（気配値）
[本日の主要政治・経済イベント]
・18:00 ユーロ圏・2月製造業PMI速報値（予想：54.3、1月：54.8）
・18:00 ユーロ圏・2月サービス業PMI速報値（予想：45.9、1月：45.4）
・18:00 ユーロ圏・12月経常収支（11月：+246億ユーロ）
・18:30 英・2月製造業PMI速報値（予想：53.1、1月：54.1）
・18:30 英・2月サービス業PMI速報値（予想：42.0、1月：39.5）
・22:30 カナダ・12月小売売上高（前月比予想：-2.6％、11月：+1.3％）
・23:45 米・2月製造業PMI速報値（予想：58.8、1月：59.2）
・23:45 米・2月サービス業PMI速報値（予想：58.0、1月：58.3）
・24:00 米・1月中古住宅販売件数（予想：660万戸、12月：676万戸）《KK》
スポンサードリンク
スポンサードリンク
東京株式市場の最新ニュース
- 大阪金概況：下落、米長期金利の高止まり受け一時6000円割れ 2/19 16:05
- 米国株安や週末の持ち高調整売りなどで3日続落【クロージング】 2/19 16:04
- 日経VI：上昇、株価下落で市場心理悪化 2/19 16:00
- 日経平均は3日続落、一時400円近い下落も終値3万円台維持 2/19 15:51
- マザーズ先物概況:続落、25日線近辺で下げ止まり 2/19 15:50
広告
広告
広告