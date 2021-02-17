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出来高変化率ランキング（14時台）～インタトレード、宮越HDなどがランクイン

2021年2月17日 14:48

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記事提供元：フィスコ


*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インタトレード、宮越HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月17日　14:27　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<8704> トレイダーズ　　　 　4562400 　301600　 1412.73% 17.22%
<3856> エーバランス　　　 　1534700 　147660　 939.35% 11.96%
<4575> CANBAS　　　 　1209600 　123960　 875.80% 7.24%
<2330> フォーサイド　　　 　18396700 　1888380　 874.21% 15.6%
<6662> ユビテック　　　　 　331600 　35620　 830.94% 9.43%
<7177> GMOHD　　　　 　4119400 　709760　 480.39% 15.11%
<6391> 加地テック　　　　 　220800 　39660　 456.73% 5.56%
<1345> 上場Jリート　　　 　365000 　77000　 374.03% -2.13%
<7238> 曙ブレーキ　　　　 　14584700 　3177180　 359.05% -2.98%
<2158> FRONTEO　　 　3264800 　721740　 352.35% 1.92%
<1546> NYダウ30　　　 　34093 　7865.6　 333.44% -0.15%
<5724> アサカ理研　　　　 　780900 　198000　 294.39% -1.85%
<8086> ニプロ　　　　　　 　7191800 　1826700　 293.70% 0.14%
<4425> Kudan　　　　 　289600 　77140　 275.42% 9.72%
<3639> ボルテージ　　　　 　421300 　114560　 267.75% 5.96%
<6297> 鉱研工業　　　　　 　309000 　84380　 266.20% 8.13%
<3765> ガンホー　　　　　 　2181500 　616640　 253.77% -7.27%
<2562> 上場ダウH　　　　 　176070 　52124　 237.79% -0.48%
<3854> アイル　　　　　　 　238000 　74460　 219.63% 5.01%
<6969> 松尾電　　　　　　 　901500 　287920　 213.11% 10.03%
<6699> ダイヤHD　　　　 　1073500 　345920　 210.33% 17.36%
<3762> テクマト　　　　　 　753000 　254820　 195.50% -5.97%
<7527> システムソフト　　 　5172200 　1782260　 190.20% 11.11%
<3747>* インタトレード　　 　1262600 　440880　 186.38% 1.18%
<6620>* 宮越HD　　　　　 　521100 　182460　 185.60% 11.12%
<8227> しまむら　　　　　 　334600 　118280　 182.89% -1.19%
<6495> 宮入バル　　　　　 　1221200 　433620　 181.63% 2.94%
<3053> ペッパー　　　　　 　1426900 　517560　 175.70% 8.36%
<4389> プロパティDBK　 　337300 　123560　 172.98% -9.05%
<1597>* MXSJリート　　 　54660 　20206　 170.51% -2.64%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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