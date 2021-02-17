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*14:48JST 出来高変化率ランキング（14時台）～インタトレード、宮越HDなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月17日 14:27 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<8704> トレイダーズ 4562400 301600 1412.73% 17.22%
<3856> エーバランス 1534700 147660 939.35% 11.96%
<4575> CANBAS 1209600 123960 875.80% 7.24%
<2330> フォーサイド 18396700 1888380 874.21% 15.6%
<6662> ユビテック 331600 35620 830.94% 9.43%
<7177> GMOHD 4119400 709760 480.39% 15.11%
<6391> 加地テック 220800 39660 456.73% 5.56%
<1345> 上場Jリート 365000 77000 374.03% -2.13%
<7238> 曙ブレーキ 14584700 3177180 359.05% -2.98%
<2158> FRONTEO 3264800 721740 352.35% 1.92%
<1546> NYダウ30 34093 7865.6 333.44% -0.15%
<5724> アサカ理研 780900 198000 294.39% -1.85%
<8086> ニプロ 7191800 1826700 293.70% 0.14%
<4425> Kudan 289600 77140 275.42% 9.72%
<3639> ボルテージ 421300 114560 267.75% 5.96%
<6297> 鉱研工業 309000 84380 266.20% 8.13%
<3765> ガンホー 2181500 616640 253.77% -7.27%
<2562> 上場ダウH 176070 52124 237.79% -0.48%
<3854> アイル 238000 74460 219.63% 5.01%
<6969> 松尾電 901500 287920 213.11% 10.03%
<6699> ダイヤHD 1073500 345920 210.33% 17.36%
<3762> テクマト 753000 254820 195.50% -5.97%
<7527> システムソフト 5172200 1782260 190.20% 11.11%
<3747>* インタトレード 1262600 440880 186.38% 1.18%
<6620>* 宮越HD 521100 182460 185.60% 11.12%
<8227> しまむら 334600 118280 182.89% -1.19%
<6495> 宮入バル 1221200 433620 181.63% 2.94%
<3053> ペッパー 1426900 517560 175.70% 8.36%
<4389> プロパティDBK 337300 123560 172.98% -9.05%
<1597>* MXSJリート 54660 20206 170.51% -2.64%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
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