マクセルHD／来週の買い需要

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[来週の買い需要（表）]
コード;銘柄;株価インパクト;買い需要;信用倍率;終値;前日比 <9708> ;帝国ホテル;3340%;33400;0.50;2023;-6 <9322> ;川西倉庫;429%;19300;0.33;1196;2 <6325> ;タカキタ;344%;6200;0.39;707;-4 <3387> ;クリレスHD;337%;1096400;0.27;880;5 <4696> ;ワタベ;329%;195300;0.82;309;-18 <9675> ;常磐興;225%;11500;0.42;1390;5 <3178> ;チムニー;215%;64900;0.25;1399;9 <9828> ;元気寿司;203%;27400;0.60;2520;-6 <7611> ;ハイデ日高;202%;373200;0.04;1866;41 <9850> ;グルメ杵屋;190%;44000;0.07;996;-7 <2735> ;ワッツ;185%;45800;2.16;870;-12 <3232> ;三交GHD;182%;152300;0.09;505;4 <2168> ;パソナ;179%;141300;1.26;2009;-19 <9633> ;テアトル;179%;15000;0.64;1307;3 <8566> ;リコーリース;175%;54200;0.09;3285;50 <1467> ;J400ブル;171%;290;1.92;13540;-110 <4337> ;ぴあ;170%;43600;0.42;3085;-30 <4668> ;明光ネット;151%;122100;1.04;599;5 <6810> ;マクセルHD;150%;158400;0.56;1448;12 <9994> ;やまや;133%;19700;0.11;2254;6
[コメント]
マクセルHDは信用倍率が1倍を下回る売り長の需給状況である。株価は強いトレンドが継続しており、安値期日が継続することから買い方優位の需給状況。売り方にとっては厳しい状況が続く。《FA》
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