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LibWorkが10%高、好決算や株式分割など好感され出直り強める

2021年2月12日 10:38

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記事提供元：日本インタビュ新聞社

■4月1日を基準日として1株を2株に分割へ

　Lib　Work(リブワーク)<1431>(東マ)は2月12日、続伸基調となり、9時40分には10%高の2029円(192円高)まで上げて出直り傾向を強めている。

　2月10日に21年6月期・第2四半期決算と株式分割、公募増資・売出し、株主優待制度の拡充を発表。好感買いが拡大している。株式分割は、21年4月1日を基準日として1株を2株に分割する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。

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