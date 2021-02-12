LibWorkが10%高、好決算や株式分割など好感され出直り強める

関連記事
記事提供元：日本インタビュ新聞社
■4月1日を基準日として1株を2株に分割へ
Lib Work(リブワーク)<1431>(東マ)は2月12日、続伸基調となり、9時40分には10%高の2029円(192円高)まで上げて出直り傾向を強めている。
2月10日に21年6月期・第2四半期決算と株式分割、公募増資・売出し、株主優待制度の拡充を発表。好感買いが拡大している。株式分割は、21年4月1日を基準日として1株を2株に分割する。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)
【関連記事・情報】
・エフティグループは調整一巡、２０年３月期営業増益予想で３Ｑ累計順調（2020/02/18）
・【特集】約１カ月ぶりに再開されるＩＰＯの類似関連銘柄に注目（2020/01/27）
・【特集】意外な業績好調銘柄とコロナウイルス関連に上乗せの花粉症関連銘柄をマーク（2020/01/27）
・【ＣＳＲ（企業の社会的責任）関連銘柄特集】イワキのＣＳＲは「小さな社会貢献活動」として地道に継続（2020/02/04）
※この記事は日本インタビュ新聞社＝Ｍｅｄｉａ－ＩＲより提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク
スポンサードリンク
個別株の最新ニュース
- フェローテックHDは業績・配当予想の大幅増額など好感され急伸 2/12 10:39
- アルペンは会長逮捕の影響が注目されたが2%安を下値に小動き 2/12 10:38
- ケイアイスター不動産が一段高、引き続き第3四半期の大幅増益や通期の業績・配当予想の大幅増額など好感 2/12 10:37
- ルネサスエレが高値に迫る、米半導体株指数の最高値受け英半導体大手へのM&Aなどに注目強まる 2/12 10:36
- シチズン 大幅続伸、10-12月期営業黒字転換で通期予想を上方修正 2/12 10:31
広告