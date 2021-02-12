ケイアイスター不動産が一段高、引き続き第3四半期の大幅増益や通期の業績・配当予想の大幅増額など好感

■今期末配当は従来予想の1株44円を同95円に大幅増配

ケイアイスター不動産<3465>(東1)は2月12日、急伸一段高で始まり、取引開始後は10%高の3490円(310円高)まで上げ、前取引日のストップ高に続いて連日大幅高となっている。

2月9日に第3四半期決算と通期業績・配当予想の増額修正を発表。各利益とも従来予想を7割近く引き上げ、3月期末配当は従来予想の1株44円を同95円に大幅増配としたため注目集中となった。売上高、各段階の利益とも過去最高値を更新することになる。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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