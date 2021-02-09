シダックス　大幅に続伸、21年3月期第3四半期は減益も通期予想超過、第2四半期から伸び加速／新興市場スナップショット



*14:32JST <4837> シダックス 279 +15

大幅に続伸。21年3月期第3四半期累計（20年4-12月）の営業利益を前年同期比47.9％減の7.29億円と発表している。フードサービス事業が新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ一方、学童保育などを手掛ける社会サービス事業は伸長した。通期予想は前期比56.6％減の4.78億円で据え置いたが、第3四半期累計時点で既に超過している。また、第2四半期累計（1.09億円）から利益の伸びが加速していることも好感されているようだ。《FA》