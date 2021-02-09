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【M&A速報：2021/02/09（1）】MBKパートナーズ、介護大手のツクイHD<2398>に対しTOBを実施

2021年2月9日 12:41

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記事提供元：フィスコ


*12:41JST 【M&A速報：2021/02/09（1）】MBKパートナーズ、介護大手のツクイHD<2398>に対しTOBを実施
■MBKパートナーズ、介護大手のツクイHD<2398>に対しTOBを実施　完全子会社化を目指す　買付価格は1株924円

■ふすま、障子、網戸の張替えサポート等のうちすけ、グループのひととなりを吸収合併　「ひとすけ」に商号変更

■個人向けモバイルクレジットサービス運営のCrezit、プレシリーズAラウンドで追加資金調達を実施

■排泄ケアシステム開発のaba、福祉用具レンタル事業のヤマシタ社などから約1億円の資金調達を実施

■オンライン習い事マーケット「classmall」提供のYAGO、インキュベイトファンドなどから約1億円の資金調達を実施

■IoTカメラ・AIでアナログメーターの目視巡回点検を効率化する「LiLz Gauge」開発の LiLz、シリーズAで約2.5億円の資金調達を実施

■日本発のパブリックブロックチェーン「Plasm Network」開発のシンガポールStake Technoloiges、総額約2.5億円の資金調達を実施

■ゲームソフト開発のメテオライズ、ゲーム制作会社アルファ・システムを買収

■宇部興産<4208>子会社の宇部興産総合サービス、宇部ケムスタッフと合併

■新産業向けキャリア支援等のスローガン、子会社で転職エージェント事業のスローガンアドバイザリーを吸収合併

■東邦HD<8129>、保有するソラスト<6197>株を一部売却　出資比率9.99％に　業務提携契約は継続

■名古屋特殊鋼、富山県で金属加工事業の笹倉製作所をグループに

■物語コーポレーション<3097>、アドバンテッジアドバイザーズと事業提携　同社関連ファンドに無担保転換社債型新株予約権付社債を発行

■IDホールディングス<4709>傘下のID社、システム運営管理事業の一部を同じく傘下のIDデータセンターマネジメントに承継

■巴川製紙所<3878>、SMBCキャピタル・パートナーズを割当先としてA種優先株式を発行

■昭和電工<4004>、電炉向け電極制御システム事業のメキシコAMI Automation社に50％出資　5年以内に残りの株式も取得へ

■SBIホールディングス<8473>、韓国で投資事業を行う「SBI Capital」を設立

■東北電力<9506>グループのユアテック<1934>、ベトナムの設備エンジニアリング大手Sigma Engineering社を買収

■ルネサスエレクトロニクス<6723>、英Dialog社買収に係る総借入限度額7354億円のローン契約を締結

■ルネサスエレクトロニクス<6723>、英国の半導体会社Dialog社と買収手続き開始で合意　総額約6179億円

■エフィッシモキャピタル、サンケン電気<6707>に対しTOBを実施　出資比率30％に引き上げへ　意見表明これから　買付価格は1株5205円

■土木積算ソフト「Gaia」シリーズ提供のビーイング<4734>、MBOを実施　非上場化へ　買付価格は1株900円

■総合ビルメンテナンスの大成<4649>、MBOを実施　非上場化へ　買付価格は1株1140円

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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