

*12:41JST 【M&A速報：2021/02/09（1）】MBKパートナーズ、介護大手のツクイHD<2398>に対しTOBを実施

■MBKパートナーズ、介護大手のツクイHD<2398>に対しTOBを実施 完全子会社化を目指す 買付価格は1株924円

■ふすま、障子、網戸の張替えサポート等のうちすけ、グループのひととなりを吸収合併 「ひとすけ」に商号変更

■個人向けモバイルクレジットサービス運営のCrezit、プレシリーズAラウンドで追加資金調達を実施

■排泄ケアシステム開発のaba、福祉用具レンタル事業のヤマシタ社などから約1億円の資金調達を実施

■オンライン習い事マーケット「classmall」提供のYAGO、インキュベイトファンドなどから約1億円の資金調達を実施

■IoTカメラ・AIでアナログメーターの目視巡回点検を効率化する「LiLz Gauge」開発の LiLz、シリーズAで約2.5億円の資金調達を実施

■日本発のパブリックブロックチェーン「Plasm Network」開発のシンガポールStake Technoloiges、総額約2.5億円の資金調達を実施

■ゲームソフト開発のメテオライズ、ゲーム制作会社アルファ・システムを買収

■宇部興産<4208>子会社の宇部興産総合サービス、宇部ケムスタッフと合併

■新産業向けキャリア支援等のスローガン、子会社で転職エージェント事業のスローガンアドバイザリーを吸収合併

■東邦HD<8129>、保有するソラスト<6197>株を一部売却 出資比率9.99％に 業務提携契約は継続

■名古屋特殊鋼、富山県で金属加工事業の笹倉製作所をグループに

■物語コーポレーション<3097>、アドバンテッジアドバイザーズと事業提携 同社関連ファンドに無担保転換社債型新株予約権付社債を発行

■IDホールディングス<4709>傘下のID社、システム運営管理事業の一部を同じく傘下のIDデータセンターマネジメントに承継

■巴川製紙所<3878>、SMBCキャピタル・パートナーズを割当先としてA種優先株式を発行

■昭和電工<4004>、電炉向け電極制御システム事業のメキシコAMI Automation社に50％出資 5年以内に残りの株式も取得へ

■SBIホールディングス<8473>、韓国で投資事業を行う「SBI Capital」を設立

■東北電力<9506>グループのユアテック<1934>、ベトナムの設備エンジニアリング大手Sigma Engineering社を買収

■ルネサスエレクトロニクス<6723>、英Dialog社買収に係る総借入限度額7354億円のローン契約を締結

■ルネサスエレクトロニクス<6723>、英国の半導体会社Dialog社と買収手続き開始で合意 総額約6179億円

■エフィッシモキャピタル、サンケン電気<6707>に対しTOBを実施 出資比率30％に引き上げへ 意見表明これから 買付価格は1株5205円

■土木積算ソフト「Gaia」シリーズ提供のビーイング<4734>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株900円

■総合ビルメンテナンスの大成<4649>、MBOを実施 非上場化へ 買付価格は1株1140円

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》