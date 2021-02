クラネ×田中みな実の初コラボ“甘すぎない花柄”ワンピースや"スクエアスリーブ"のオールインワン

クラネ(CLANE)から田中みな実とのコラボレーションウェアが登場。2021年3月24日(水)より、クラネ直営店で発売される。

■田中みな実がアパレルブランドと初コラボ

田中みな実がアパレルブランドとコラボレーションするのは自身初。クラネを手掛けるディレクター松本恵奈とも親交があり、コラボレーションが実現したという。ウェアは、女性から支持を得る田中みな実のアイデアを、クラネが得意とする“着やすいモード服”に落とし込んだ計6型だ。

■第1弾は“甘すぎない”「花柄シリーズ」

一般販売に先駆けて、1月15日(金)より先行予約販売されるコラボレーションアイテム第1弾は、「花柄シリーズ」。ドットをイメージした、“甘すぎない花柄”をあしらった全3アイテムが展開される。

注目は、オリジナルの花柄を一面にあしらった、スタンドカラーのトップス。シャーリングでアクセントをきかせたデコルテ部分と、ゆったりと落ちるドロップスリーブが、絶妙な緩急のコントラストを描いている。

クラネが得意とするオーバーサイズのシャツも、オリジナル柄におめかし。またブランドのアーカイブを田中自身が“より着やすいように”リメイクしたというこだわりのシルエットは、ゆったりとしたサイズ感ながらも前身頃の丈をジャストサイズに仕上げているのがポイントだ。さらにシャツにはさり気なくプリーツを施すなど、気品を香らせるディテールもあしらわれている。

田中自身も愛用しているというクラネの定番ワンピースも、特別仕様にアレンジ。ウエストのリボンを、前後両方で結んで楽しめる特徴的なディテールはそのままに、少し長めの半袖とスタンドカラーを組み合わせることで、大人っぽい表情に仕上げた。なおいずれの全3アイテムも、カラーはアイボリー、イエロー、ブルーの全3色を展開する。

■第2弾ではオールインワンやデニムパンツも

また、2月12日(金)より先行予約販売されるコラボレーションアイテム第2弾では、"着やすいモード"を追求したオールインワンやデニムパンツ、スカートが登場。

オールインワンは、田中自身が愛用しているクラネのオールインワンと、クラネの人気デザインであるスクエアスリーブを組み合わせたアイテム。モードな雰囲気を演出する細畝のコーデュロイを使用し、程よいゆとりのあるシルエットに仕上げた。カラーは、アイボリー、モスグリーン、ブラックの3色を取り揃える。

また、田中愛用のクラネのデニムパンツをアップデートして復刻したアイテムもラインナップ。ジャストウエストかつ緩めのストレートシルエットのデニムパンツは、ホワイトまたはインディゴからセレクトできる。柔らかいデニム生地を使用しているため、夏まで軽やかに着用できそうだ。

さらに、太めのベルトデザインと、ライン上に配したくるみボタンが印象的なストレートラインスカートも発売する。Tシャツなどカジュアルなアイテムに合わせても上品に着こなせるよう、ワントーンの花柄ジャカード生地を採用。鮮やかなグリーンとシックなブラックの2色が揃う。

【詳細】

クラネ 田中みな実 コラボレーション

一般発売日:2021年3月24日(水)

販売店舗:クラネ直営店、クラネ公式オンラインストア

※クラネ公式オンラインストアで先行予約販売を実施。第一弾は2021年1月15日(金)、第二弾 は2021年2月12日(金)に先行発売。



■第1弾

MINAMI TANAKA×CLANE CIRCLE FLOWER TOPS 14,000円+税

MINAMI TANAKA×CLANE CIRCLE FLOWER SHIRT 14,000円+税

MINAMI TANAKA×CLANE CIRCLE FLOWER ONE PIECE 22,000円+税

カラー:アイボリー、イエロー、ブルー



■第2弾

MINAMI TANAKA×CLANE SQUARE SLEEVE ALL IN ONE 22,000円+税

カラー:アイボリー、モスグリーン、ブラック

MINAMI TANAKA×CLANE DENIM PANTS 22,000円+税

カラー:ホワイト、インディゴ

MINAMI TANAKA×CLANE JACQUARD FLOWER SKIRT 14,000円+税

カラー:グリーン、ブラック