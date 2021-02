ドーバー銀座"干支・丑"モチーフのTシャツ&ジャケット - ナイキ、ベイプ、クロットなどとコラボ

ドーバー ストリート マーケット ギンザ(DOVER STREET MARKET GINZA)は、2021年の干支にちなんだ丑モチーフのTシャツやジャケットを発売する。

■干支モチーフの限定アイテム

2020年に引き続き登場する干支をモチーフにした限定アイテムは、ナイキ(NIKE)やア ベイシング エイプ(A BATHING APE)、クロット(CLOT)などとのコラボレーションにより実現した。

■ナイキやベイプとコラボ

ナイキとのコラボレーションTシャツでは、アメリカンフットボールの選手に扮した牛をプリント。スウッシュや両者のブランドロゴも配し、コラボレーションらしいデザインに仕上げた。カラーは、ブラック、ホワイト、レッドの3色が揃う。

バックに、牛や雷紋、猿のキャラクターなどをレイアウトしたTシャツは、ア ベイシング エイプから登場。フロントのポケットにも牛のグラフィックを配し、アクセントをプラスした。

クロットからは、フロッグボタンをあしらったジャケットを展開。牛や両者のロゴを、ベースカラーと同じブラックで全体にプリントした。また、ジャケット以外にも、カラフルなグラフィックが目を引くTシャツも発売する。

【詳細】

THE YEAR OF THE OX DSM EXCLUSIVE ITEMS

発売日:2021年2月4日(木)

取扱店舗:ドーバー ストリート マーケット ギンザ、オンラインショップDSMG E-SHOP

住所:東京都中央区銀座6-9-5 ギンザコマツ西館

営業時間:11:00~20:00

価格帯:5,500〜52,000円+税

参加ブランド:Awake NY、ア ベイシング エイプ、Bianca Chandôn、Brain Dead、クロット、Dreamland Syndicate、ERL、Honey Fucking Dijon、IDEA、IRAK、Kar L’Art De L’Automobile、ナイキ、Noah、The Wasted Collective、Youths In Balaclava

【問い合わせ先】

ドーバー ストリート マーケット ギンザ

TEL:03-6228-5080