夢真HDの新株予約権(第14回・15回)、割当人数は各々239名、139名に

■同社及び子会社の役員・従業員向けに発行

夢真ホールディングス(夢真HD)<2362>(JQS)は2月8日の夕方、同社及び同社子会社の役員及び従業員(非正規雇用社員を除く)に対して発行する第14回、第15回新株予約権(共に割当日2月8日)の割当人数などの確定を発表した。

【第14回新株予約権】 新株予約権の割当人数239名、新株予約権の割当総数10,659個、新株予約権の発行に係る払込総額38,713,488円(新株予約権1個につき3,632円)、新株予約権の目的となる株式の種類及び数:普通株式1,065,900株(新株予約権1個につき100株) 【第15回新株予約権】 新株予約権の割当人数139名、新株予約権の割当総数10,423個、新株予約権の発行に係る払込総額39,649,092円(新株予約権1個につき3,804円)、新株予約権の目的となる株式の種類及び数:普通株式1,042,300株(新株予約権1個につき100株)。(HC)(情報提供:日本インタビュ新聞社=Media-IR)

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