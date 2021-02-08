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出来高変化率ランキング（14時台）～神戸鋼、大和Jリートなどがランクイン

2021年2月8日 14:43

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記事提供元：フィスコ


*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～神戸鋼、大和Jリートなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する
ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月8日　14:31　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6803> ティアック　　　　 　27999500 　792580　 3432.70% 27.62%
<1457> TPXベア　　　　 　134380 　4113.6　 3166.73% -1.78%
<8101> GSIクレオス　　 　914500 　65800　 1289.82% 13.31%
<1871> PS三菱　　　　　 　1013600 　97220　 942.58% 7.85%
<1487> 上米債HE　　　　 　31085 　3269.2　 850.84% -0.42%
<4972> 綜研化学　　　　　 　304000 　37220　 716.77% 24.45%
<6928> エノモト　　　　　 　195700 　25940　 654.43% 13.66%
<7623> サンオータス　　　 　1323600 　192620　 587.16% 16.91%
<5724> アサカ理研　　　　 　726900 　109740　 562.38% 7.27%
<2764> ひらまつ　　　　　 　2171200 　340280　 538.06% 10.76%
<2987> タスキ　　　　　　 　81800 　13720　 496.21% -3.78%
<6383> ダイフク　　　　　 　2771500 　472100　 487.06% -9.54%
<3914> JIG-SAW　　 　665000 　117760　 464.71% 24.12%
<3431> 宮地エンジ　　　　 　317700 　56740　 459.92% -9.47%
<3773> AMI　　　　　　 　845500 　160820　 425.74% -1.14%
<3690> ロックオン　　　　 　336800 　64740　 420.23% -11.29%
<3918> PCIHD　　　　 　283300 　57100　 396.15% -10.68%
<8012> 長瀬産　　　　　　 　412800 　85260　 384.17% 11.27%
<1571> 日経インバ　　　　 　1190770 　247078.2　 381.94% -2.02%
<8111> Gウイン　　　　　 　581500 　135340　 329.66% 8.64%
<3929> ソシャルワイヤ　　 　234600 　55140　 325.46% -7.63%
<3807> フィスコ　　　　　 　3452700 　818360　 321.90% 9.27%
<5406>* 神戸鋼　　　　　　 　16361900 　3891780　 320.42% 17.47%
<4674> クレスコ　　　　　 　158100 　38440　 311.29% 8.35%
<1488>* 大和Jリート　　　 　90340 　22056　 309.59% 1.31%
<2613> Jオイル　　　　　 　76800 　18920　 305.92% 2.83%
<4427> EduLab　　　 　226300 　55860　 305.12% -3.73%
<1518> 三井松島HD　　　 　249400 　61860　 303.17% 8.92%
<4931>* 新日本製薬　　　　 　541700 　134460　 302.87% -7.52%
<6384> 昭和真空　　　　　 　72900 　18540　 293.20% -1.99%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

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