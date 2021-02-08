

*14:43JST 出来高変化率ランキング（14時台）～神戸鋼、大和Jリートなどがランクイン

※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較する

ことで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位 [2月8日 14:31 現在]

（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6803> ティアック 27999500 792580 3432.70% 27.62%

<1457> TPXベア 134380 4113.6 3166.73% -1.78%

<8101> GSIクレオス 914500 65800 1289.82% 13.31%

<1871> PS三菱 1013600 97220 942.58% 7.85%

<1487> 上米債HE 31085 3269.2 850.84% -0.42%

<4972> 綜研化学 304000 37220 716.77% 24.45%

<6928> エノモト 195700 25940 654.43% 13.66%

<7623> サンオータス 1323600 192620 587.16% 16.91%

<5724> アサカ理研 726900 109740 562.38% 7.27%

<2764> ひらまつ 2171200 340280 538.06% 10.76%

<2987> タスキ 81800 13720 496.21% -3.78%

<6383> ダイフク 2771500 472100 487.06% -9.54%

<3914> JIG-SAW 665000 117760 464.71% 24.12%

<3431> 宮地エンジ 317700 56740 459.92% -9.47%

<3773> AMI 845500 160820 425.74% -1.14%

<3690> ロックオン 336800 64740 420.23% -11.29%

<3918> PCIHD 283300 57100 396.15% -10.68%

<8012> 長瀬産 412800 85260 384.17% 11.27%

<1571> 日経インバ 1190770 247078.2 381.94% -2.02%

<8111> Gウイン 581500 135340 329.66% 8.64%

<3929> ソシャルワイヤ 234600 55140 325.46% -7.63%

<3807> フィスコ 3452700 818360 321.90% 9.27%

<5406>* 神戸鋼 16361900 3891780 320.42% 17.47%

<4674> クレスコ 158100 38440 311.29% 8.35%

<1488>* 大和Jリート 90340 22056 309.59% 1.31%

<2613> Jオイル 76800 18920 305.92% 2.83%

<4427> EduLab 226300 55860 305.12% -3.73%

<1518> 三井松島HD 249400 61860 303.17% 8.92%

<4931>* 新日本製薬 541700 134460 302.87% -7.52%

<6384> 昭和真空 72900 18540 293.20% -1.99%

（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄

20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》