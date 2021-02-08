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出来高変化率ランキング（13時台）～ティアック、タスキなどがランクイン

2021年2月8日 13:55

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記事提供元：フィスコ


*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ティアック、タスキなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月8日　13:29　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<1457> 大和ＴＰＸベア 　134374 　4113.6　 3166.58% -2.13%
<6803>* ティアック　　　　 　17862200 　792580　 2153.68% 28.57%
<8101> GSIクレオス　　 　814700 　65800　 1138.15% 15.07%
<1871> PS三菱　　　　　 　948300 　97220　 875.42% 7.06%
<4972> 綜研化学　　　　　 　304000 　37220　 716.77% 24.45%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ) 　26080 　3269.2　 697.75% -0.37%
<7623> サンオータス　　　 　1323600 　192620　 587.16% 16.91%
<6928> エノモト　　　　　 　176200 　25940　 579.26% 14.18%
<2764> ひらまつ　　　　　 　2103300 　340280　 518.11% 10.76%
<5724> アサカ理研　　　　 　659500 　109740　 500.97% 8.46%
<2987>* タスキ　　　　　　 　73500 　13720　 435.71% -4.09%
<6383> ダイフク　　　　　 　2460100 　472100　 421.10% -10.35%
<3914> JIG-SAW　　 　611800 　117760　 419.53% 23.39%
<3431> 宮地エンジ　　　　 　286400 　56740　 404.76% -9.47%
<3773> AMI　　　　　　 　799000 　160820　 396.83% -2.28%
<3690> イルグルム　 　310000 　64740　 378.84% -11.23%
<3918> PCIHD　　　　 　253400 　57100　 343.78% -10.81%
<8012> 長瀬産　　　　　　 　354300 　85260　 315.55% 10.5%
<3807> フィスコ　　　　　 　3242300 　818360　 296.19% 7.32%
<3929> ソシャルワイヤ　　 　213700 　55140　 287.56% -7.96%
<1571>* 日経インバＥＴ 　946422 　247078.2　 283.05% -1.92%
<8111> Gウイン　　　　　 　517300 　135340　 282.22% 9.39%
<4674> クレスコ　　　　　 　143100 　38440　 272.27% 8.81%
<1518> 三井松島HD　　　 　223400 　61860　 261.14% 9.75%
<6299> 神鋼環境　　　　　 　102500 　28600　 258.39% 1.25%
<2395> 新日科学　　　　　 　846400 　238260　 255.24% -7.63%
<4427> EduLab　　　 　198300 　55860　 254.99% -3.47%
<7039>* ブリッジ　　　　　 　58500 　16500　 254.55% -4.45%
<7079> WDBココ　　　　 　44300 　12520　 253.83% -7.86%
<2613> Jオイル　　　　　 　66700 　18920　 252.54% 2.43%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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