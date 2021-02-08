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*13:55JST 出来高変化率ランキング（13時台）～ティアック、タスキなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月8日 13:29 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<1457> 大和ＴＰＸベア 134374 4113.6 3166.58% -2.13%
<6803>* ティアック 17862200 792580 2153.68% 28.57%
<8101> GSIクレオス 814700 65800 1138.15% 15.07%
<1871> PS三菱 948300 97220 875.42% 7.06%
<4972> 綜研化学 304000 37220 716.77% 24.45%
<1487> 米国債券（為替ヘッジ) 26080 3269.2 697.75% -0.37%
<7623> サンオータス 1323600 192620 587.16% 16.91%
<6928> エノモト 176200 25940 579.26% 14.18%
<2764> ひらまつ 2103300 340280 518.11% 10.76%
<5724> アサカ理研 659500 109740 500.97% 8.46%
<2987>* タスキ 73500 13720 435.71% -4.09%
<6383> ダイフク 2460100 472100 421.10% -10.35%
<3914> JIG-SAW 611800 117760 419.53% 23.39%
<3431> 宮地エンジ 286400 56740 404.76% -9.47%
<3773> AMI 799000 160820 396.83% -2.28%
<3690> イルグルム 310000 64740 378.84% -11.23%
<3918> PCIHD 253400 57100 343.78% -10.81%
<8012> 長瀬産 354300 85260 315.55% 10.5%
<3807> フィスコ 3242300 818360 296.19% 7.32%
<3929> ソシャルワイヤ 213700 55140 287.56% -7.96%
<1571>* 日経インバＥＴ 946422 247078.2 283.05% -1.92%
<8111> Gウイン 517300 135340 282.22% 9.39%
<4674> クレスコ 143100 38440 272.27% 8.81%
<1518> 三井松島HD 223400 61860 261.14% 9.75%
<6299> 神鋼環境 102500 28600 258.39% 1.25%
<2395> 新日科学 846400 238260 255.24% -7.63%
<4427> EduLab 198300 55860 254.99% -3.47%
<7039>* ブリッジ 58500 16500 254.55% -4.45%
<7079> WDBココ 44300 12520 253.83% -7.86%
<2613> Jオイル 66700 18920 252.54% 2.43%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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