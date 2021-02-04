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【M&A速報：2021/02/04（1）】三井物産と日鉄物産、繊維事業統合に向けた検討開始で基本合意

2021年2月4日 12:19

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記事提供元：フィスコ


*12:19JST 【M&A速報：2021/02/04（1）】三井物産と日鉄物産、繊維事業統合に向けた検討開始で基本合意
■三井物産<8031>と日鉄物産<9810>、繊維事業統合に向けた検討開始で基本合意

■マクアケ<4479>、クラフトチョコレートブランド「Minimal」展開のβaceに出資

■PR事業のマテリアルグループ、WEB接客ツール「Flipdesk」提供のフリップデスクと資本業務提携

■東京製綱<5981>、日本製鉄<5401>による対質問回答報告書について「内容を精査し、意見を表明」

■日本製鉄<5401>、東京製綱<5981>の意見表明報告書における質問に対する回答を公表

■日本製鉄<5401>、ブラジルの鋼管製造販売会社バローレック・ソルソィンス・トゥーブラレス・ド・ブラジルの全持ち分を合弁先の仏バローレックに譲渡

■堀場製作所<6856>グループの米ホリバ・インスツルメンツ、臨床検査用試薬開発・生産・販売の米メッドテストHDを買収

■カゴメ<2811>、買収防衛策を廃止

■カスケード東京、ホープ接骨師会から「ホープ接骨師会」事業を譲り受け

■松村組、子会社の常陸土地を合併

■SBSホールディングス<2384>傘下のSBSスタッフ、子会社ジョブライトに人材紹介・不動産賃貸事業を移管

■豊田通商<8015>グループのネクスティエレクトロニクス、イメージレーダーモジュール開発の韓国Smart Radar System社に出資

■花王<4452>、グループの美容カウンセリング会社2社を統合

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》

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