【M&A速報：2021/02/04（1）】三井物産と日鉄物産、繊維事業統合に向けた検討開始で基本合意

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■東京製綱<5981>、日本製鉄<5401>による対質問回答報告書について「内容を精査し、意見を表明」
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■堀場製作所<6856>グループの米ホリバ・インスツルメンツ、臨床検査用試薬開発・生産・販売の米メッドテストHDを買収
■カゴメ<2811>、買収防衛策を廃止
■カスケード東京、ホープ接骨師会から「ホープ接骨師会」事業を譲り受け
■松村組、子会社の常陸土地を合併
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【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《CS》
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