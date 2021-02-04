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2/4の強弱材料

2021年2月4日 08:17

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記事提供元：フィスコ


*08:17JST 2/4
[強弱材料]

強気材料
・日経平均は上昇（28646.50、+284.33）
・NYダウは上昇（30723.60、+36.12）
・1ドル105円00-10銭
・VIX指数は低下（22.91、-2.65）
・米原油先物は上昇（55.69、+0.93）
・日銀のETF購入
・海外コロナ向けワクチン接種の進展
・世界的金融緩和の長期化

弱気材料
・ナスダック総合指数は下落（13610.54、-2.23）
・シカゴ日経225先物は下落（28580、大阪比-60）
・SOX指数は下落（2982.87、-64.45）
・米長期金利は上昇
・コロナ流行の再拡大
・菅内閣コロナ対応の混乱
・米経済対策の縮小観測
・米中対立再燃への懸念

留意事項
・対外対内証券投資（先週）
・車名別新車販売（1月）
・武田<4502>、三菱UFJ<8306>、ソフトバンク<9434>など決算発表
・豪貿易収支（12月）
・ユーロ圏小売売上高（12月）
・欧州中央銀行（ECB）経済報告
・米新規失業保険申請件数（先週）
・米非農業部門労働生産性（10-12月）
・米製造業受注（12月）《ST》

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