

*08:17JST 2/4

[強弱材料]

強気材料

・日経平均は上昇（28646.50、+284.33）

・NYダウは上昇（30723.60、+36.12）

・1ドル105円00-10銭

・VIX指数は低下（22.91、-2.65）

・米原油先物は上昇（55.69、+0.93）

・日銀のETF購入

・海外コロナ向けワクチン接種の進展

・世界的金融緩和の長期化

弱気材料

・ナスダック総合指数は下落（13610.54、-2.23）

・シカゴ日経225先物は下落（28580、大阪比-60）

・SOX指数は下落（2982.87、-64.45）

・米長期金利は上昇

・コロナ流行の再拡大

・菅内閣コロナ対応の混乱

・米経済対策の縮小観測

・米中対立再燃への懸念

留意事項

・対外対内証券投資（先週）

・車名別新車販売（1月）

・武田<4502>、三菱UFJ<8306>、ソフトバンク<9434>など決算発表

・豪貿易収支（12月）

・ユーロ圏小売売上高（12月）

・欧州中央銀行（ECB）経済報告

・米新規失業保険申請件数（先週）

・米非農業部門労働生産性（10-12月）

・米製造業受注（12月）《ST》