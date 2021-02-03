Tホライゾン　大幅続伸、連結子会社が産業用カメラ海外大手と正規代理店契約を締結／新興市場スナップショット

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記事提供元：フィスコ
*09:42JST <6629> Tホライゾン 1072 +95
大幅続伸。連結子会社のタイテックITANZIが画像処理業界向けの産業用カメラ海外大手メーカーであるVieworks社と正規代理店契約を締結したと発表している。Vieworks社は業界トップの光学設計技術をベースに産業用カメラを開発している。正規代理店契約が将来の業績拡大につながるとの見方から買いが集まっている。また、1月29日に21年3月期業績予想を上方修正したことも引き続き買い材料視されているようだ。《YN》
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