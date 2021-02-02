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記事提供元：フィスコ
*16:33JST 【M&A速報：2021/02/02（2）】住友林業、戸建分譲住宅事業展開の米CDL社から事業譲り受け
■住友林業<1911>、戸建分譲住宅事業展開の米CDL homesから事業譲り受け
■ヒマラヤ<7514>の創業家資産管理会社、ヒマラヤへのTOBが成立
■国際石油開発帝石<1605>、ExxonMobil社から米国メキシコ湾油田権益を追加取得
■サノヤスHD<7022>、豪子会社Sanoyas Rides Australiaの全保有株式をスイスのROBUグループに譲渡
■ジョイフル本田<3191>、子会社ジョイフルアスレティッククラブの一部保有株式を「ゴールドジム」運営のTHINKフィットネスに譲渡
■飲食店向けテイクアウトの予約・決済サービス「TakeEats」提供のランプ、総額約1億円の資金調達を実施
■TIS<3626>、DX支援などのインフキュリオンと資本業務提携
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■JSフードシステム、さがみを吸収合併 「海鮮丼屋 小田原 海舟 本店」の店舗を承継
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【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》
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