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【M&A速報：2021/02/02（2）】住友林業、戸建分譲住宅事業展開の米CDL社から事業譲り受け

2021年2月2日 16:33

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記事提供元：フィスコ


*16:33JST 【M&A速報：2021/02/02（2）】住友林業、戸建分譲住宅事業展開の米CDL社から事業譲り受け
■住友林業<1911>、戸建分譲住宅事業展開の米CDL homesから事業譲り受け

■ヒマラヤ<7514>の創業家資産管理会社、ヒマラヤへのTOBが成立

■国際石油開発帝石<1605>、ExxonMobil社から米国メキシコ湾油田権益を追加取得

■サノヤスHD<7022>、豪子会社Sanoyas Rides Australiaの全保有株式をスイスのROBUグループに譲渡

■ジョイフル本田<3191>、子会社ジョイフルアスレティッククラブの一部保有株式を「ゴールドジム」運営のTHINKフィットネスに譲渡

■飲食店向けテイクアウトの予約・決済サービス「TakeEats」提供のランプ、総額約1億円の資金調達を実施

■TIS<3626>、DX支援などのインフキュリオンと資本業務提携

■富士精工<6142>、工作機械製造の志賀機械工業を買収

■ナンセイ 、製鋼原料加工およびシッパー事業を分社化

■マイナビ、女子サッカーチーム「マイナビ仙台レディース」運営のベガルタスポーツクラブを買収

■JSフードシステム、さがみを吸収合併　「海鮮丼屋 小田原 海舟 本店」の店舗を承継

■diffeasy、在宅医療専用スケジュールソフト「CrossLog」事業を福岡のITスタートアップ企業クロスログに譲渡

【ニュース提供・MARR Online（マールオンライン）】《FA》

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