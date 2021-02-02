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東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ

2021年2月2日 15:10

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記事提供元：フィスコ


*15:10JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ
非鉄金属が上昇率トップ。そのほか輸送用機器、陸運業、鉄鋼、空運業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか証券業、その他製品、電力・ガス業、精密機器も下落。


業種名／現在値／前日比（％）

1. 非鉄金属 ／ 1,003.49 ／ 2.98
2. 輸送用機器 ／ 2,751.2 ／ 2.52
3. 陸運業 ／ 1,914.83 ／ 2.33
4. 鉄鋼 ／ 322.19 ／ 2.11
5. 空運業 ／ 170.01 ／ 1.94
6. 鉱業 ／ 185.34 ／ 1.71
7. 金属製品 ／ 1,256.88 ／ 1.65
8. 機械 ／ 2,242. ／ 1.47
9. 繊維業 ／ 571.08 ／ 1.34
10. ガラス・土石製品 ／ 1,129.19 ／ 1.20
11. 電気機器 ／ 3,508.46 ／ 1.16
12. 海運業 ／ 313.1 ／ 1.12
13. 不動産業 ／ 1,319.72 ／ 1.11
14. 水産・農林業 ／ 458.08 ／ 1.05
15. サービス業 ／ 2,698.88 ／ 1.04
16. パルプ・紙 ／ 525.63 ／ 1.00
17. 化学工業 ／ 2,295.57 ／ 0.95
18. 卸売業 ／ 1,596.01 ／ 0.92
19. 小売業 ／ 1,396.18 ／ 0.89
20. その他金融業 ／ 655.12 ／ 0.88
21. 倉庫・運輸関連業 ／ 1,636. ／ 0.81
22. 情報・通信業 ／ 4,979.36 ／ 0.79
23. 石油・石炭製品 ／ 933.64 ／ 0.69
24. 建設業 ／ 1,061.68 ／ 0.61
25. ゴム製品 ／ 2,753.79 ／ 0.47
26. 保険業 ／ 919.89 ／ 0.35
27. 銀行業 ／ 123.87 ／ 0.32
28. 食料品 ／ 1,648.23 ／ 0.14
29. 精密機器 ／ 9,204.15 ／ -0.01
30. 電力・ガス業 ／ 372.15 ／ -0.02
31. その他製品 ／ 3,696.15 ／ -0.18
32. 証券業 ／ 350.73 ／ -0.40
33. 医薬品 ／ 3,353.37 ／ -0.67《FA》

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