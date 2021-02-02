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出来高変化率ランキング（13時台）～住友理工、日本通信などがランクイン

2021年2月2日 13:54

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記事提供元：フィスコ


*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～住友理工、日本通信などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。

■出来高変化率上位　[2月2日　13:35　現在]
（直近5日平均出来高比較）

コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率

<6629> テクノHR　　　　 　3446900 　189600　 1717.99% 6.19%
<7283> 愛三工　　　　　　 　1894900 　156620　 1109.87% 16.95%
<8005> スクロール　　　　 　14191500 　1381180　 927.49% 13.03%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 　33811 　3461.8　 876.69% 0.72%
<4080> 田中化研　　　　　 　2061700 　325200　 533.98% 17.97%
<4170> ＫａｉｚｅｎＰＦ 　6770300 　1165940　 480.67% 1.76%
<4171> J−グローバルI　 　146400 　26620　 449.96% 6.14%
<7071> アンビスHD　　　 　241600 　44200　 446.61% 19.42%
<5816> オーナンバ　　　　 　1586500 　294880　 438.02% 11.02%
<1456> 大和２２５ベア 　88779 　17160　 417.36% -1.09%
<6794> フォスタ電　　　　 　499400 　104480　 377.99% -2.98%
<4974> タカラバイオ　　　 　1422900 　309280　 360.07% 4.5%
<6366> 千代建　　　　　　 　7442600 　1783900　 317.21% 7.08%
<9283> 日本再生可能エネ　　 　3216 　799.6　 302.20% -0.87%
<5191>*住友理工　　　　　 　536000 　134180　 299.46% 11.22%
<6030> アドベンチャー 　51700 　14640　 253.14% 6.91%
<3104> 富士紡HD　　　　 　121300 　36720　 230.34% 7.92%
<9090> 丸和運輸　　　　　 　873400 　268360　 225.46% -8.55%
<3630> 電算システム　　　 　173100 　54500　 217.61% -2.76%
<9439> MHグループ　　　 　1340600 　426060　 214.65% 1.75%
<6187> リタリコ　　　　　 　271900 　86560　 214.12% -6.22%
<4320> CEHD　　　　　 　422500 　136200　 210.21% -6.56%
<1671> WTI原油　　　　 　2715162 　885327　 206.68% 3.06%
<9424>*日本通信　　　　　 　6067100 　2013100　 201.38% 9.34%
<2038> 原油ブル　　　　　 　13483869 　4479535　 201.01% 5.41%
<4514> あすか薬　　　　　 　335600 　111780　 200.23% -2.88%
<7702> JMS　　　　　　 　1260200 　433580　 190.65% 7.06%
<3891> 高度紙　　　　　　 　1490100 　530300　 180.99% 14.41%
<6817> スミダコーポ　　　 　291200 　105160　 176.91% 5.35%
<7241> フタバ　　　　　　 　713400 　262360　 171.92% 3.28%


（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

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