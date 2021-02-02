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*13:54JST 出来高変化率ランキング（13時台）～住友理工、日本通信などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [2月2日 13:35 現在]
（直近5日平均出来高比較）
コード⇒銘柄⇒出来高⇒5日平均出来高⇒出来高変化比率⇒株価変化率
<6629> テクノHR 3446900 189600 1717.99% 6.19%
<7283> 愛三工 1894900 156620 1109.87% 16.95%
<8005> スクロール 14191500 1381180 927.49% 13.03%
<1591> ＪＰＸ日経４０ 33811 3461.8 876.69% 0.72%
<4080> 田中化研 2061700 325200 533.98% 17.97%
<4170> ＫａｉｚｅｎＰＦ 6770300 1165940 480.67% 1.76%
<4171> J−グローバルI 146400 26620 449.96% 6.14%
<7071> アンビスHD 241600 44200 446.61% 19.42%
<5816> オーナンバ 1586500 294880 438.02% 11.02%
<1456> 大和２２５ベア 88779 17160 417.36% -1.09%
<6794> フォスタ電 499400 104480 377.99% -2.98%
<4974> タカラバイオ 1422900 309280 360.07% 4.5%
<6366> 千代建 7442600 1783900 317.21% 7.08%
<9283> 日本再生可能エネ 3216 799.6 302.20% -0.87%
<5191>*住友理工 536000 134180 299.46% 11.22%
<6030> アドベンチャー 51700 14640 253.14% 6.91%
<3104> 富士紡HD 121300 36720 230.34% 7.92%
<9090> 丸和運輸 873400 268360 225.46% -8.55%
<3630> 電算システム 173100 54500 217.61% -2.76%
<9439> MHグループ 1340600 426060 214.65% 1.75%
<6187> リタリコ 271900 86560 214.12% -6.22%
<4320> CEHD 422500 136200 210.21% -6.56%
<1671> WTI原油 2715162 885327 206.68% 3.06%
<9424>*日本通信 6067100 2013100 201.38% 9.34%
<2038> 原油ブル 13483869 4479535 201.01% 5.41%
<4514> あすか薬 335600 111780 200.23% -2.88%
<7702> JMS 1260200 433580 190.65% 7.06%
<3891> 高度紙 1490100 530300 180.99% 14.41%
<6817> スミダコーポ 291200 105160 176.91% 5.35%
<7241> フタバ 713400 262360 171.92% 3.28%
（*）はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
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