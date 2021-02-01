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1日の日本国債市場概況：債券先物は151円76銭で終了

2021年2月1日 17:37

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記事提供元：フィスコ


*17:37JST 1日の日本国債市場概況：債券先物は151円76銭で終了
＜円債市場＞
長期国債先物2021年3月限
寄付151円71銭 高値151円78銭 安値151円70銭 引け151円76銭
売買高総計21054枚

2年 421回 -0.125％
5年 146回 -0.110％
10年 361回 0.055％
20年 175回 0.470％

債券先物3月限は、151円71銭で取引を開始。日銀の長期金利の許容変動幅拡大への観測や2月国債買入方針での一部オペ減額を受けて売りが先行し、151円70銭まで下げた。その後、買い戻しがみられたが、明日の財務省の10年債入札への警戒から151円78銭までの上げにとどまった。現物債の取引では、全年限が売られた。

＜米国債概況＞
2年債は0.11％、10年債は1.08％、30年債は1.85％近辺で推移。
債券利回りはやや上昇。（気配値）

＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は-0.52％、英国債は0.32％、オーストラリア10年債は1.15％、NZ10年債は1.16％。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・17:55　独・1月製造業PMI改定値（予想：57.0、速報値：57.0）
・18:00　ユーロ圏・1月製造業PMI改定値（予想：54.7、速報値：54.7）
・18:30　英・1月製造業PMI改定値（予想：52.7、速報値：52.9）
・18:30　英・12月住宅ローン承認件数(中銀)（予想：10.0万件、11月：10.5万件）
・23:45　米・1月製造業PMI改定値（予想：59.1、速報値：59.1）
・24:00　米・1月ISM製造業景況指数（予想：60.0、12月：60.5←60.7）
・24:00　米・12月建設支出（前月比予想：+0.8％、11月：+0.9％）
・04:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁・ローゼングレン米ボストン連銀総裁講演《KK》

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